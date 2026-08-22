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Шнякин оценил, было ли свинским поведение Губерниева

22 августа, 13:38
16

Комментатор Дмитрий Шнякин прокомментировал конфликт между «Крыльями Советов» и Дмитрием Губерниевым.

«Свиньи, Губерниев, «Крылья», скандал. Рубишься с чемпионом, держишь ничью, концовка кубковой игры между туров, сил не так много, но вот атака материализовалась – и ее рвет судейский свисток.

А прозвучал он потому, что Алип влепил по голове Веге – один игрок «Зенита» уложил другого. И не сразу после падения случилась остановка, а в тот момент, когда Джон потерял мяч и атака обрела потенциал.

Да, это правила. Да, любой намек на черепно-мозговое повреждение – причина моментально свистеть. И правила не новые. Но назовите команду, которая на месте «Крыльев» не спорила бы? А? Что за ребята на магнии? Есть такие амбассадоры безмятежности? У которых при 0:0 атаку отнял соперник, бьющий партнера :)

Уверен, вспыхнул бы любой футбольный человек. Представили себя на месте форварда Рахмановича и тренера Булатова? Праведно гневались в моменте? Я их отлично понимаю.

Но и судья прав в эпизоде с желтой: если игрок агрессивно подскакивает с претензиями – его надо остужать. Чуть переборщил босниец. И, кстати, тут же успокоился. Как и остальные самарцы.

А теперь скажите: можно ли такое поведение называть свинским? Или свинское поведение – это оскорблять целую команду из-за рядовой и короткой вспышки гнева? По мне, скорее, так. Как, кстати, тогда назвать парней вроде Паредеса? :)

Fair Play? Играй до свистка. Ориентир футболиста – это мяч, партнеры, ворота, свободные зоны и свисток, а не лежащие из-за «дружеского огня» соперники. Мне все больше нравится культура и правила регби, где стойким мужчинам оказывают помощь прямо на поле, пока нетравмированные увлеченно играют», – написал Шнякин.

  • Во время обсуждения матча кубкового матча самарцев с «Зенитом» Губерниев выступил с резкой критикой поведения Амара Рахмановича в эпизоде со столкновением Романа Веги и Нуралы Алипа: «Футболист лежит и держится за голову. Вопрос к игрокам «Крыльев Советов»: какого хрена вы предъявляете судье? Вы ведете себя, как свиньи, на поле!»
  • «Крылья Советов» назвали высказывания Губерниева «неприемлемыми и недопустимыми», а также потребовали публичных извинений. Комментатор отказался извиняться: «Я сказал, что они ведут себя как свиньи, используя оценочное суждение. Уважаемые «Крылышки», жалуйтесь в лигу сексуальных реформ».

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Источник: телеграм-канал «Сплошняк | Дмитрий Шнякин»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Губерниев Дмитрий
Комментарии (16)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Rad Meat
1787396653
Губерниева вообще к футболу нельзя подпускать !!! Он несёт чушь и смотрит в камеру как он выглядел и как он смотрится...
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Бумбраш
1787396742
Эта ситуевина разделила общество на 2 лагеря..зинари облизывают губошлепа,а все здравомыслящие общество считает губу свиньёй
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kvm
1787396747
губы губошлёпа ему не подчиняются...
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...уефан
1787398135
...Митя, короче надо, нахера нам твои экскурсы в историю игры... Скажи, что Губа - конченая тварь, и нам этого достаточно будет...
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Бумбраш
1787398207
Необходимо,чтобы в Госдуме дали оценку,без этого никак
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evgevg13
1787398228
Принцип бумеранга непременно сработает в отношении гр-на Губерниева. Однозначно
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boris63
1787398941
Что то губошлёп про лигу сексуальных реформ часто завспоминал, не уж то часто там бывает,бледно голубой радетель.
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Вежливый такой
1787400565
Хоть Губа и с.в.и.н.ь.я, но до спартака ему далеко. ))))))))))
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Ник Уволен1
1787401367
Вот лезет во все тяжкие Губерниев.
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Hector вернулся
1787410217
Гнать эту губашлепину с ТВ и дать запрет на высказывания. Почему болелы должны в эфирах слушать его бредни?
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