Шнякин оценил, было ли свинским поведение Губерниева

Комментатор Дмитрий Шнякин прокомментировал конфликт между «Крыльями Советов» и Дмитрием Губерниевым.

«Свиньи, Губерниев, «Крылья», скандал. Рубишься с чемпионом, держишь ничью, концовка кубковой игры между туров, сил не так много, но вот атака материализовалась – и ее рвет судейский свисток.

А прозвучал он потому, что Алип влепил по голове Веге – один игрок «Зенита» уложил другого. И не сразу после падения случилась остановка, а в тот момент, когда Джон потерял мяч и атака обрела потенциал.

Да, это правила. Да, любой намек на черепно-мозговое повреждение – причина моментально свистеть. И правила не новые. Но назовите команду, которая на месте «Крыльев» не спорила бы? А? Что за ребята на магнии? Есть такие амбассадоры безмятежности? У которых при 0:0 атаку отнял соперник, бьющий партнера :)

Уверен, вспыхнул бы любой футбольный человек. Представили себя на месте форварда Рахмановича и тренера Булатова? Праведно гневались в моменте? Я их отлично понимаю.

Но и судья прав в эпизоде с желтой: если игрок агрессивно подскакивает с претензиями – его надо остужать. Чуть переборщил босниец. И, кстати, тут же успокоился. Как и остальные самарцы.

А теперь скажите: можно ли такое поведение называть свинским? Или свинское поведение – это оскорблять целую команду из-за рядовой и короткой вспышки гнева? По мне, скорее, так. Как, кстати, тогда назвать парней вроде Паредеса? :)

Fair Play? Играй до свистка. Ориентир футболиста – это мяч, партнеры, ворота, свободные зоны и свисток, а не лежащие из-за «дружеского огня» соперники. Мне все больше нравится культура и правила регби, где стойким мужчинам оказывают помощь прямо на поле, пока нетравмированные увлеченно играют», – написал Шнякин.