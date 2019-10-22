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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Блэкберн
Бирмингем Сити - Блэкберн: обзор матча 22 октября 2019
Бирмингем Сити
22.10.2019, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 13 тур
1 : 0
Завершен
Блэкберн
31'
М. Колен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Блэкберн
85'
Желтая карточка
Д. Уильямс
Желтая карточка
Д. Дэвис
67'
Желтая карточка
Х. Дин
55'
ГОЛ! 1:0!
М. Колен
31'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
1
Ли Камп
ВР
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
16
Дэвид Дэвис
ЦП
21
Фран Вильяльба
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Блэкберн
28
Кристиан Уолтон
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
23
Брэдли Дак
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Бирмингем Сити
13
Дэвид Стокдейл
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
19
Жак Магома
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
Блэкберн
13
Джейсон Леутвилер
ВР
17
Амарии Белл
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
4-2-1
1
Камп
24
Педерсен
2
Колен
6
Дин
4
Робертс
16
Дэвис
21
Вильяльба
10
Юткевич
4-4-2
28
Уолтон
24
Ньямб
33
Уильямс
27
Трэвис
4
Адарабиойо
4
Джонсон
19
Даунинг
17
Беннетт
23
Дак
10
Армстронг
20
Галлахер
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Блэкберн
13
Дэвид Стокдейл
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
19
Жак Магома
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
13
Джейсон Леутвилер
ВР
17
Амарии Белл
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
13
Дэвид Стокдейл
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
19
Жак Магома
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
Остались в запасе
13
Джейсон Леутвилер
ВР
17
Амарии Белл
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Бирмингем Сити - Блэкберн
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
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