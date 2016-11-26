Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Бирмингем Сити
Брентфорд - Бирмингем Сити: обзор матча 26 ноября 2016
Брентфорд
26.11.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 18 тур
1 : 2
Завершен
Бирмингем Сити
77'
С. Хоган
14'
К. Дональдсон (П)
63'
Р. Шоттон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Бирмингем Сити
83'
Замена
П. Робинсон
️️️️
Л. Юткевич
80'
Желтая карточка
Д. Дэвис
ГОЛ! 1:2!
С. Хоган
Пас отдал
Д. Кларк
77'
Замена
Д. Кларк
️️️️
Л. Вибе
71'
Замена
Д. МакИкран
️️️️
Й. Барбе
71'
64'
Замена
Р. Браун
️️️️
Д. Коттерилл
64'
Замена
Ч. Адамс
️️️️
Р. Теше
63'
ГОЛ! 0:2!
Р. Шоттон
Пас отдал
К. Дональдсон
Замена
С. Кайкай
️️️️
Р. Сойерс
62'
48'
Желтая карточка
Д. Коттерилл
Желтая карточка
Д. Иган
20'
14'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Дональдсон
Желтая карточка
Д. Бентли
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
25
Дэниэл Бентли
ВР
6
Харли Дин
ЦЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
5
Йоанн Барбе
ЛП
23
Николас Йеннарис
ЦП
26
Лассе Вибе
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
14
Роман Сойерс
АП
2
Максим Колен
ПП
25
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Бирмингем Сити
29
Томаш Кушчак
ВР
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
2
Джош Когли
ПЗ
8
Роберт Теше
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
16
Дэвид Дэвис
ПП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
11
Дэвид Коттерилл
ЦФ
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
Брентфорд
1
Джек Бонхэм
ВР
7
Константин Кершбаумер
ВР
39
Том Филд
ЛП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
36
Джош Кларк
ЦП
11
Салли Кайкай
ЦФ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Бирмингем Сити
1
Адам Легздиньш
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
19
Жак Магома
ЦП
10
Рис Браун
ЦП
34
Чарли Адамс
ЦП
31
Диего Фаббрини
ЦФ
21
Грег Стюарт
ЦФ
3-5-1-1
25
Бентли
6
Дин
6
Бьелланд
15
Иган
5
Барбе
23
Йеннарис
26
Вибе
18
Вудс
2
Колен
14
Сойерс
25
Хоган
4-3-3
29
Кушчак
2
Когли
5
Моррисон
5
Шоттон
17
Гроундс
16
Дэвис
8
Кифтенбельд
8
Теше
8
Дональдсон
11
Коттерилл
10
Юткевич
5
Барбе
16
МакИкран
16
МакИкран
5
Барбе
26
Вибе
36
Кларк
36
Кларк
26
Вибе
14
Сойерс
11
Кайкай
11
Кайкай
14
Сойерс
10
Юткевич
4
Робинсон
4
Робинсон
10
Юткевич
11
Коттерилл
10
Браун
10
Браун
11
Коттерилл
8
Теше
34
Адамс
34
Адамс
8
Теше
Остались в запасе
Брентфорд
Бирмингем Сити
1
Джек Бонхэм
ВР
7
Константин Кершбаумер
ВР
39
Том Филд
ЛП
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
1
Адам Легздиньш
ВР
19
Жак Магома
ЦП
31
Диего Фаббрини
ЦФ
21
Грег Стюарт
ЦФ
Остались в запасе
1
Джек Бонхэм
ВР
7
Константин Кершбаумер
ВР
39
Том Филд
ЛП
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Остались в запасе
1
Адам Легздиньш
ВР
19
Жак Магома
ЦП
31
Диего Фаббрини
ЦФ
21
Грег Стюарт
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Брентфорд - Бирмингем Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Эндрю Мэдли
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Гриффин Парк
Новости команд
Все
Брентфорд
Бирмингем Сити
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Брайтона» и «Брентфорда» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Брентфорда» и «Ноттингем Фореста» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Кубок английской лиги: шансы «Сандерленда» и «Брентфорда» на победу в матче 1/8 финала
27 октября
«Халл Сити» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Брайтона» и «Брентфорда» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Брентфорда» и «Ноттингем Фореста» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Кубок английской лиги: шансы «Сандерленда» и «Брентфорда» на победу в матче 1/8 финала
27 октября
«Халл Сити» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
«Бирмингем Сити» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Бирмингем» – «Брентфорд»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
Товарищеский матч. «Барселона» не справилась с командой из Чемпионшипа
31 июля
В Англии построят уникальный стадион за 2,5 миллиарда
2025.11.22 01:25
13
Назван третий претендент на Сперцяна из Англии
2025.08.21 21:49
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+