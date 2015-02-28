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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Брентфорд
Бирмингем Сити - Брентфорд: обзор матча 28 февраля 2015
Бирмингем Сити
28.02.2015, суббота, 18:00
Англия. Чемпион-Лига, 34 тур
1 : 0
Завершен
Брентфорд
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Статистика матча Бирмингем Сити - Брентфорд
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Матчи команд
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Брентфорд
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Ливерпуль
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
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