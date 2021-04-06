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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Бирмингем Сити
Брентфорд - Бирмингем Сити: обзор матча 06 апреля 2021
Брентфорд
06.04.2021, вторник, 21:00
Англия. Чемпионшип, 40 тур
0 : 0
Завершен
Бирмингем Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Бирмингем Сити
90'
Замена
С. Косгров
️️️️
Л. Юткевич
Замена
М. Форсс
️️️️
С. Каньос
86'
Замена
Т. Фосу
️️️️
Б. Мбемо
78'
72'
Замена
Р. Харпер
️️️️
Д. Тораль
Замена
Э. Маркондес
️️️️
М. Йенсен
71'
Замена
С. Годдос
️️️️
В. Янельт
71'
60'
Замена
Д. Леко
️️️️
С. Хоган
60'
Замена
Д. Тораль
️️️️
А. Халилович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
2
Этан Пайннок
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
27
Виталий Янельт
ОП
23
Кристиан Нергор
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
19
Брайан Мбемо
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
8
Райли МакГри
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
10
Ален Халилович
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
5
Чарли Гуд
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
2
Мадс Бидструп
ЦП
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
7
Саман Годдос
АП
88
Маркус Форсс
ЦФ
23
Уинстон Рид
ЦФ
Бирмингем Сити
1
Андрес Прието
ВР
3
Стив Седдон
ЛЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
45
Реким Харпер
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
9
Сэм Косгров
ЦФ
91
Жереми Бела
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Райя
2
Пайннок
18
Янссон
22
Серенсен
2
Расмуссен
27
Янельт
23
Нергор
8
Йенсен
7
Каньос
19
Мбемо
17
Тони
4-1-2-3
13
Этеридж
6
Дин
4
Робертс
24
Педерсен
2
Колен
26
Суньич
8
МакГри
20
Гарднер
25
Хоган
10
Халилович
10
Юткевич
27
Янельт
7
Годдос
7
Годдос
27
Янельт
7
Каньос
88
Форсс
88
Форсс
7
Каньос
19
Мбемо
24
Фосу
24
Фосу
19
Мбемо
8
Йенсен
10
Маркондес
10
Маркондес
8
Йенсен
Тораль
45
Харпер
45
Харпер
Тораль
25
Хоган
17
Леко
17
Леко
25
Хоган
10
Халилович
21
Тораль
21
Тораль
10
Халилович
10
Юткевич
9
Косгров
9
Косгров
10
Юткевич
Остались в запасе
Брентфорд
Бирмингем Сити
5
Чарли Гуд
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
2
Мадс Бидструп
ЦП
12
Люк Дэниэльс
ВР
23
Уинстон Рид
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
3
Стив Седдон
ЛЗ
1
Андрес Прието
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
91
Жереми Бела
ЦФ
Остались в запасе
5
Чарли Гуд
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
2
Мадс Бидструп
ЦП
12
Люк Дэниэльс
ВР
23
Уинстон Рид
ЦФ
Остались в запасе
3
Стив Седдон
ЛЗ
1
Андрес Прието
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
91
Жереми Бела
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Брентфорд - Бирмингем Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
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