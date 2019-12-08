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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вест Бромвич - Суонси
Вест Бромвич - Суонси: обзор матча 08 декабря 2019
Вест Бромвич
08.12.2019, воскресенье, 15:00
Англия. Чемпионшип, 20 тур
5 : 1
Завершен
Суонси
25'
С. Аджайи
34'
М. Перейра
44'
Х. Робсон-Кану
70'
М. Филлипс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Суонси
ГОЛ! 4:0!
М. Филлипс
Пас отдал
М. Перейра
70'
50'
Желтая карточка
Д. Фултон
ГОЛ! 3:0!
Х. Робсон-Кану
Пас отдал
М. Перейра
44'
40'
Желтая карточка
М. Гримес
ГОЛ! 2:0!
М. Перейра
Пас отдал
К. Гиббс
34'
ГОЛ! 1:0!
С. Аджайи
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
14
Роман Сойерс
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
25
Мэтт Филлипс
ПП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Суонси
28
Фредди Вудман
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
4
Джей Фултон
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
Главный тренер
Алан Кертис
Вест Бромвич
31
Джонатан Бонд
ВР
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
10
Филип Кровинович
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
14
Том Кэрролл
ЦП
12
Натан Дайер
ЦФ
15
Альдо Калулу
ЦФ
19
Барри МакКэй
ЦФ
3-1-3-1-1
26
Джонстон
3
Гиббс
6
Аджайи
5
Бартли
8
Ливермор
14
Сойерс
19
Диангана
25
Филлипс
10
Перейра
4
Робсон-Кану
3-2-1
28
Вудман
26
Ноутон
3
ван дер Хоорн
14
Робертс
4
Фултон
6
Гримес
24
Айю
Остались в запасе
Вест Бромвич
Суонси
31
Джонатан Бонд
ВР
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
10
Филип Кровинович
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
14
Том Кэрролл
ЦП
12
Натан Дайер
ЦФ
15
Альдо Калулу
ЦФ
19
Барри МакКэй
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Остались в запасе
31
Джонатан Бонд
ВР
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
10
Филип Кровинович
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
14
Том Кэрролл
ЦП
12
Натан Дайер
ЦФ
15
Альдо Калулу
ЦФ
19
Барри МакКэй
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Главный тренер
Алан Кертис
Статистика матча Вест Бромвич - Суонси
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Суонси
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
Стадион:
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