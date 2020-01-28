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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Вест Бромвич
Кардифф - Вест Бромвич: обзор матча 28 января 2020
Кардифф
28.01.2020, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 29 тур
2 : 1
Завершен
Вест Бромвич
46'
К. Патерсон
76'
Л. Томлин
60'
Ч. Остин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Вест Бромвич
ГОЛ! 2:1!
Л. Томлин
76'
60'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ч. Остин
ГОЛ! 1:0!
К. Патерсон
46'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
Главный тренер
Нил Уорнок
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
14
Роман Сойерс
ЦП
10
Филип Кровинович
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Кардифф
13
Нил Этеридж
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
17
Ли Томлин
ЦФ
Вест Бромвич
31
Джонатан Бонд
ВР
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
11
Крис Брант
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
4-3
12
Смитис
13
Патерсон
6
Ричардс
23
Моррисон
12
Беннетт
30
Хойлетт
7
Пак
6
Волкс
2-1-3-1
26
Джонстон
26
Хегази
5
Бартли
8
Ливермор
25
Филлипс
10
Кровинович
14
Сойерс
4
Робсон-Кану
Остались в запасе
Кардифф
Вест Бромвич
13
Нил Этеридж
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
17
Ли Томлин
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
31
Джонатан Бонд
ВР
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
11
Крис Брант
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
17
Ли Томлин
ЦФ
Остались в запасе
31
Джонатан Бонд
ВР
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
11
Крис Брант
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Кардифф - Вест Бромвич
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
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