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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вест Бромвич - Лидс
Вест Бромвич - Лидс: обзор матча 01 января 2020
Вест Бромвич
01.01.2020, среда, 20:15
Англия. Чемпионшип, 26 тур
1 : 1
Завершен
Лидс
2'
С. Аджайи
52'
С. Аджайи (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Лидс
87'
Желтая карточка
Э. Кошта
Желтая карточка
К. Бартли
72'
70'
Желтая карточка
Л. Эйлинг
67'
Желтая карточка
Л. Купер
52'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
С. Аджайи
Желтая карточка
Ф. Кровинович
40'
ГОЛ! 1:0!
С. Аджайи
Пас отдал
К. Бартли
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
14
Роман Сойерс
ЦП
10
Филип Кровинович
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
25
Мэтт Филлипс
ПП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Лидс
1
Кико Касилья
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
43
Матеуш Клих
ЦП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Вест Бромвич
31
Джонатан Бонд
ВР
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
18
Гарет Бэрри
ЦП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
Лидс
30
Барри Дуглас
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
7
Джордан Стивенс
ЦП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
4-1-3-1-1
26
Джонстон
3
Гиббс
6
Аджайи
5
Бартли
2
Ферлонг
8
Ливермор
14
Сойерс
10
Кровинович
25
Филлипс
10
Перейра
4
Робсон-Кану
4-1-1-1-2
1
Касилья
15
Даллас
6
Купер
12
Эйлинг
7
Алиоски
27
Филлипс
43
Клих
11
Харрисон
11
Кошта
9
Нкетиа
Остались в запасе
Вест Бромвич
Лидс
31
Джонатан Бонд
ВР
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
18
Гарет Бэрри
ЦП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
30
Барри Дуглас
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
7
Джордан Стивенс
ЦП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
31
Джонатан Бонд
ВР
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
18
Гарет Бэрри
ЦП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
Остались в запасе
30
Барри Дуглас
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
7
Джордан Стивенс
ЦП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Вест Бромвич - Лидс
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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