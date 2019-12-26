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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Барнсли - Вест Бромвич
Барнсли - Вест Бромвич: обзор матча 26 декабря 2019
Барнсли
26.12.2019, четверг, 18:00
Англия. Чемпионшип, 24 тур
1 : 1
Завершен
Вест Бромвич
90'
А. Хальме
5'
Ф. Кровинович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барнсли - Вест Бромвич
90'
+2
Желтая карточка
А. Хегази
ГОЛ! 1:1!
А. Хальме
90'
85'
Желтая карточка
Х. Робсон-Кану
63'
Желтая карточка
Ф. Кровинович
5'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Кровинович
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
1
Самуэль Радлингер
ВР
6
Аапо Хальме
ЦЗ
20
Алекс Моуатт
ЦП
18
Джейкоб Браун
ЦФ
16
Люк Томас
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
14
Роман Сойерс
ЦП
10
Филип Кровинович
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Барнсли
8
Мике-Штефен Бере
ЦП
Вест Бромвич
31
Джонатан Бонд
ВР
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
18
Гарет Бэрри
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
1-1-3
1
Радлингер
6
Хальме
20
Моуатт
12
Вудроу
16
Томас
18
Браун
4-1-2-1-2
26
Джонстон
6
Аджайи
2
Ферлонг
26
Хегази
3
Гиббс
8
Ливермор
14
Сойерс
10
Кровинович
10
Перейра
32
Остин
4
Робсон-Кану
Остались в запасе
Барнсли
Вест Бромвич
8
Мике-Штефен Бере
ЦП
Главный тренер
Даниэль Штендель
31
Джонатан Бонд
ВР
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
18
Гарет Бэрри
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Остались в запасе
8
Мике-Штефен Бере
ЦП
Остались в запасе
31
Джонатан Бонд
ВР
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
18
Гарет Бэрри
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Барнсли - Вест Бромвич
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
- : -
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Оаквэлл Стэдиум
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