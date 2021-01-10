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    Даниэль Штендель

    Тренер
    Имя Даниэль
    Фамилия Штендель
    Гражданство Германия
    Дата рождения 4 апреля 1974
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Барнсли 2 2 0 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    10.01.2021 Барнсли 2 : 0 Транмер
    23.01.2021 Барнсли 1 : 0 Норвич Сити
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