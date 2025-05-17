Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Даниэль Штендель - статистика

Ганновер 96 II
Германия
4 апреля 1974 (52)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Ганновер 96 II
38
9
19
10
Германия. Третья Лига, 38 тур
Ганновер 96 II
2 : 1
17.05.2025
Ганза
Германия. Третья Лига, 37 тур
Виктория
2 : 0
11.05.2025
Ганновер 96 II
Германия. Третья Лига, 36 тур
Ганновер 96 II
0 : 0
04.05.2025
Унтерхахинг
Германия. Третья Лига, 35 тур
Боруссия Дортмунд II
0 : 4
26.04.2025
Ганновер 96 II
Германия. Третья Лига, 34 тур
Ганновер 96 II
1 : 1
20.04.2025
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 33 тур
Ингольштадт
3 : 3
12.04.2025
Ганновер 96 II
Германия. Третья Лига, 32 тур
Ганновер 96 II
1 : 1
08.04.2025
Алемания
Германия. Третья Лига, 31 тур
Ганновер 96 II
2 : 3
04.04.2025
Динамо Дрезден
Германия. Третья Лига, 30 тур
Арминия
2 : 2
29.03.2025
Ганновер 96 II
Германия. Третья Лига, 29 тур
Ганновер 96 II
3 : 2
15.03.2025
Веен
Германия. Третья Лига, 28 тур
Энерги
2 : 2
11.03.2025
Ганновер 96 II
Германия. Третья Лига, 27 тур
Штутгарт II
2 : 1
08.03.2025
Ганновер 96 II
Германия. Третья Лига, 26 тур
Ганновер 96 II
1 : 3
01.03.2025
Мюнхен 1860
Германия. Третья Лига, 25 тур
Саарбрюккен
4 : 1
22.02.2025
Ганновер 96 II
Германия. Третья Лига, 24 тур
Ганновер 96 II
1 : 5
15.02.2025
Оснабрюк
Германия. Третья Лига, 23 тур
Ферль
1 : 0
09.02.2025
Ганновер 96 II
Германия. Третья Лига, 22 тур
Ганновер 96 II
2 : 2
02.02.2025
Зандхаузен
Германия. Третья Лига, 21 тур
Рот-Вайсс
5 : 1
26.01.2025
Ганновер 96 II
Германия. Третья Лига, 20 тур
Ганновер 96 II
2 : 1
17.01.2025
Эрцгебирге
Германия. Третья Лига, 19 тур
Ганза
1 : 0
22.12.2024
Ганновер 96 II
Германия. Третья Лига, 18 тур
Ганновер 96 II
1 : 2
14.12.2024
Виктория
Германия. Третья Лига, 17 тур
Унтерхахинг
1 : 2
07.12.2024
Ганновер 96 II
Германия. Третья Лига, 16 тур
Ганновер 96 II
2 : 0
30.11.2024
Боруссия Дортмунд II
Германия. Третья Лига, 15 тур
Вальдхоф Мангейм
2 : 1
24.11.2024
Ганновер 96 II
Германия. Третья Лига, 14 тур
Ганновер 96 II
0 : 4
10.11.2024
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 13 тур
Алемания
0 : 0
02.11.2024
Ганновер 96 II
Германия. Третья Лига, 12 тур
Динамо Дрезден
2 : 1
26.10.2024
Ганновер 96 II
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганновер 96 II
1 : 4
23.10.2024
Арминия
Германия. Третья Лига, 10 тур
Веен
1 : 5
19.10.2024
Ганновер 96 II
Германия. Третья Лига, 9 тур
Ганновер 96 II
0 : 0
06.10.2024
Энерги
Германия. Третья Лига, 8 тур
Ганновер 96 II
3 : 1
28.09.2024
Штутгарт II
Германия. Третья Лига, 7 тур
Мюнхен 1860
1 : 0
25.09.2024
Ганновер 96 II
Германия. Третья Лига, 6 тур
Ганновер 96 II
1 : 3
22.09.2024
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 5 тур
Оснабрюк
1 : 1
14.09.2024
Ганновер 96 II
Германия. Третья Лига, 4 тур
Ганновер 96 II
1 : 2
01.09.2024
Ферль
Германия. Третья Лига, 3 тур
Зандхаузен
0 : 1
24.08.2024
Ганновер 96 II
Германия. Третья Лига, 2 тур
Ганновер 96 II
1 : 3
11.08.2024
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 1 тур
Эрцгебирге
2 : 1
03.08.2024
Ганновер 96 II
Главные новости
Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
02:03
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
01:32
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
00:58
2
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
00:56
Лигу чемпионов предложили сократить до 16 клубов
00:27
1
Общемировая организация определила Батракова как «уникальный талант»
00:11
Ожидания Радимова от Гусева в «Ахмате»
Вчера, 23:59
2
ВидеоСудья показал 53 красных карточки во время матча в Бразилии
Вчера, 23:31
5
ФотоИгрок «Галатасарая» вновь перепутал Батракова с Головиным
Вчера, 23:17
1
ВидеоСафонов посетил в Париже матч другого россиянина
Вчера, 22:51
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+