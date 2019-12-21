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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вест Бромвич - Брентфорд
Вест Бромвич - Брентфорд: обзор матча 21 декабря 2019
Вест Бромвич
21.12.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 23 тур
1 : 1
Завершен
Брентфорд
45+1'
Д. Ферлонг
43'
Х. Дальсгаард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Брентфорд
Желтая карточка
Д. Ливермор
56'
ГОЛ! 1:1!
Д. Ферлонг
Пас отдал
М. Филлипс
45'
+1
43'
ГОЛ! 0:1!
Х. Дальсгаард
Пас отдал
М. Йенсен
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
14
Роман Сойерс
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
25
Мэтт Филлипс
ПП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
23
Кристиан Нергор
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Вест Бромвич
31
Джонатан Бонд
ВР
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
10
Филип Кровинович
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
15
Камохело Мокоджо
ЦП
3-1-2-1-1
26
Джонстон
2
Ферлонг
5
Бартли
6
Аджайи
8
Ливермор
14
Сойерс
25
Филлипс
10
Перейра
4
Робсон-Кану
4-2-2
1
Райя
3
Дальсгаард
2
Пайннок
17
Жанвье
3
Генри
23
Нергор
8
Йенсен
10
Бенрахма
11
Уоткинс
Остались в запасе
Вест Бромвич
Брентфорд
31
Джонатан Бонд
ВР
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
10
Филип Кровинович
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
12
Люк Дэниэльс
ВР
15
Камохело Мокоджо
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
31
Джонатан Бонд
ВР
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
10
Филип Кровинович
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
15
Камохело Мокоджо
ЦП
Главный тренер
Славен Билич
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Вест Бромвич - Брентфорд
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Информация о матче
Стадион:
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