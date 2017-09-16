Бэрри сравнялся с Гиггзом по числу матчей в чемпионате Англии

Полузащитник «Вест Бромвича» Гарет Бэрри проводит сегодня свой 632-й матч в АПЛ. 36-летний игрок вышел в стартовом составе «дроздов» на встречу с «Вест Хэмом» в пятом туре.

Таким образом, Бэрри сравнялся по количеству игр в высшем дивизионе чемпионата Англии с легендарным хавбеком «Манчестер Юнайтед» Райаном Гиггзом, выступавшим в высшей лиге с 1990 по 2014 годы.

Бэрри дебютировал в АПЛ будучи футболистом «Астон Виллы» в мае 1998 года. Также в своей карьере он защищал цвета «Манчестер Сити» и «Эвертона».