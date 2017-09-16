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    Бэрри сравнялся с Гиггзом по числу матчей в чемпионате Англии

    Полузащитник «Вест Бромвича» Гарет Бэрри проводит сегодня свой 632-й матч в АПЛ. 36-летний игрок вышел в стартовом составе «дроздов» на встречу с «Вест Хэмом» в пятом туре.

    Таким образом, Бэрри сравнялся по количеству игр в высшем дивизионе чемпионата Англии с легендарным хавбеком «Манчестер Юнайтед» Райаном Гиггзом, выступавшим в высшей лиге с 1990 по 2014 годы.

    Бэрри дебютировал в АПЛ будучи футболистом «Астон Виллы» в мае 1998 года. Также в своей карьере он защищал цвета «Манчестер Сити» и «Эвертона».

    Источник: Opta

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    16.09.2017 17:59
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