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АПЛ 2026/2027
Суонси - Манчестер Сити
Суонси - Манчестер Сити: обзор матча 17 мая 2015
Суонси
17.05.2015, воскресенье, 15:30
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
2 : 4
Завершен
Манчестер Сити
45'
Г. Сигурдссон
64'
Б. Гомис
21'
Я. Туре
36'
Д. Милнер
74'
Я. Туре
90+2'
В. Бони
Матч
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Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Манчестер Сити
90'
+2
ГОЛ! 2:4!
В. Бони
Пас отдал
Д. Сильва
84'
Замена
В. Бони
️️️️
Я. Туре
Замена
М. Эмнес
️️️️
Г. Сигурдссон
82'
79'
Замена
В. Компани
️️️️
Фернандиньо
Замена
Л. Бриттон
️️️️
Д. Шелви
77'
76'
Желтая карточка
Фернандиньо
74'
ГОЛ! 2:3!
Я. Туре
Пас отдал
Фернандиньо
Замена
М. Барроу
️️️️
Н. Дайер
73'
ГОЛ! 2:2!
Б. Гомис
Пас отдал
Д. Ричардс
64'
61'
Желтая карточка
П. Хавьер Сабалета
59'
Замена
Х. Навас
️️️️
Ф. Лэмпард
49'
Желтая карточка
Д. Милнер
ГОЛ! 1:2!
Г. Сигурдссон
Пас отдал
Д. Ричардс
45'
36'
ГОЛ! 0:2!
Д. Милнер
Пас отдал
С. Агуэро
21'
ГОЛ! 0:1!
Я. Туре
Пас отдал
Д. Сильва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
6
Джаз Ричардс
ЛЗ
5
Эшли Уилльямс
(К)
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
3
Нил Тэйлор
ПЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЛВ
4
Джек Корк
ОП
26
Джонджо Шелви
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
12
Натан Дайер
ПВ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
42
Яя Туре
(К)
ОП
5
Фернандиньо
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
7
Леон Бриттон
ОП
6
Мэтт Гримес
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
11
Марвин Эмнес
ЦФ
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
2
Вильфрид Бони
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
4-1-1-3-1
22
Фабиански
6
Ричардс
5
Уилльямс
6
Фернандес
3
Тэйлор
4
Корк
26
Шелви
10
Монтеро
10
Сигурдссон
12
Дайер
18
Гомис
4-1-3-1-1
1
Харт
5
Сабалета
5
Мангала
2
Демичелис
11
Коларов
42
Туре
5
Фернандиньо
20
Милнер
8
Лэмпард
21
Сильва
10
Агуэро
26
Шелви
7
Бриттон
7
Бриттон
26
Шелви
12
Дайер
77
Барроу
77
Барроу
12
Дайер
10
Сигурдссон
11
Эмнес
11
Эмнес
10
Сигурдссон
5
Фернандиньо
4
Компани
4
Компани
5
Фернандиньо
8
Лэмпард
16
Навас
16
Навас
8
Лэмпард
42
Туре
2
Бони
2
Бони
42
Туре
Остались в запасе
Суонси
Манчестер Сити
25
Герхард Треммель
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
6
Мэтт Гримес
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
25
Герхард Треммель
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
6
Мэтт Гримес
ЦП
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Суонси - Манчестер Сити
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Либерти
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