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АПЛ 2026/2027
Суонси - Манчестер Сити
Суонси - Манчестер Сити: обзор матча 01 января 2014
Суонси
01.01.2014, среда, 16:45
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
2 : 3
Завершен
Манчестер Сити
45+1'
В. Бони
90+1'
В. Бони
14'
Фернандиньо
56'
Я. Туре
66'
А. Коларов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Манчестер Сити
90'
+3
Желтая карточка
Д. Милнер
ГОЛ! 2:3!
В. Бони
90'
+1
89'
Замена
Д. Родуэлл
️️️️
Х. Навас
85'
Желтая карточка
П. Хавьер Сабалета
Замена
А. Посуэло
️️️️
Д. Шелви
80'
69'
Замена
Д. Милнер
️️️️
С. Насри
66'
ГОЛ! 1:3!
А. Коларов
58'
Замена
Х. Гарсия
️️️️
А. Негредо
56'
ГОЛ! 1:2!
Я. Туре
53'
Желтая карточка
В. Компани
Желтая карточка
Д. Шелви
45'
+3
ГОЛ! 1:1!
В. Бони
Пас отдал
Д. Де Гузман
45'
+1
38'
Желтая карточка
Э. Джеко
Желтая карточка
Х. Альберто Каньяс
38'
26'
Желтая карточка
С. Насри
14'
ГОЛ! 0:1!
Фернандиньо
Замена
Р. Лама
️️️️
П. Эрнандес
8'
Травма
П. Эрнандес
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
5
Эшли Уилльямс
(К)
ЦЗ
15
Чико
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ПЗ
19
Пабло Эрнандес
ЛВ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
18
Джонатан Де Гузман
ОП
87
Хосе Альберто Каньяс
ОП
26
Джонджо Шелви
ЦП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
4
Венсан Компани
(К)
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
5
Фернандиньо
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Суонси
45
Грегор Забрет
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
8
Алехандро Посуэло
ЦП
9
Альваро Васкес
ЦФ
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ОП
6
Джек Родуэлл
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
4-2-1-2-1
25
Треммель
4
Дэвис
5
Уилльямс
15
Чико
22
Ранхель
18
Де Гузман
87
Каньяс
26
Шелви
15
Раутледж
19
Эрнандес
2
Бони
3-2-3-2
1
Харт
16
Навас
22
Настасич
4
Компани
5
Сабалета
11
Коларов
5
Фернандиньо
42
Туре
14
Насри
21
Негредо
10
Джеко
26
Шелви
8
Посуэло
8
Посуэло
26
Шелви
19
Эрнандес
14
Лама
14
Лама
19
Эрнандес
21
Негредо
6
Хави Гарсия
6
Хави Гарсия
21
Негредо
16
Навас
6
Родуэлл
6
Родуэлл
16
Навас
14
Насри
20
Милнер
20
Милнер
14
Насри
Остались в запасе
Суонси
Манчестер Сити
45
Грегор Забрет
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
45
Грегор Забрет
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Суонси - Манчестер Сити
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Либерти
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 16:00 (прямая)
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