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Манчестер Сити - Суонси
Манчестер Сити - Суонси: обзор матча 12 декабря 2015
Манчестер Сити
12.12.2015, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 16 тур
2 : 1
Завершен
Суонси
26'
В. Бони
90+2'
К. Ихеначо
90'
Б. Гомис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Суонси
ГОЛ! 2:1!
К. Ихеначо
Пас отдал
Я. Туре
90'
+2
90'
ГОЛ! 1:1!
Б. Гомис
Пас отдал
Ф. Фернандес
Замена
К. Ихеначо
️️️️
В. Бони
84'
83'
Замена
Б. Гомис
️️️️
А. Айю
Желтая карточка
Э. Мангала
77'
76'
Замена
М. Барроу
️️️️
У. Раутледж
75'
Замена
Д. Монтеро
️️️️
Л. Бриттон
Замена
К. Де Брюйне
️️️️
Д. Сильва
68'
Желтая карточка
Б. Санья
60'
Желтая карточка
В. Бони
58'
Замена
Ф. Делф
️️️️
Р. Стерлинг
45'
43'
Желтая карточка
Н. Тэйлор
ГОЛ! 1:0!
В. Бони
Пас отдал
Х. Навас
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
42
Яя Туре
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
21
Давид Сильва
АП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
24
Андре Айю
ЛВ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
7
Леон Бриттон
ОП
4
Джек Корк
ЦП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
Главный тренер
Алан Кертис
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
16
Патрик Робертс
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Харт
16
Навас
30
Отаменди
5
Мангала
3
Клиши
3
Санья
42
Туре
5
Фернандиньо
19
Стерлинг
21
Сильва
2
Бони
4-1-2-3
22
Фабиански
6
Фернандес
22
Ранхель
5
Уилльямс
3
Тэйлор
7
Бриттон
4
Корк
40
Ки Сун-Юн
24
Айю
10
Сигурдссон
15
Раутледж
19
Стерлинг
18
Делф
18
Делф
19
Стерлинг
21
Сильва
11
Де Брюйне
11
Де Брюйне
21
Сильва
2
Бони
17
Ихеначо
17
Ихеначо
2
Бони
7
Бриттон
10
Монтеро
10
Монтеро
7
Бриттон
15
Раутледж
77
Барроу
77
Барроу
15
Раутледж
24
Айю
18
Гомис
18
Гомис
24
Айю
Остались в запасе
Манчестер Сити
Суонси
13
Вилли Кабальеро
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
16
Патрик Робертс
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
6
Мэтт Гримес
ЦП
Главный тренер
Алан Кертис
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
16
Патрик Робертс
ЦП
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
6
Мэтт Гримес
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Алан Кертис
Статистика матча Манчестер Сити - Суонси
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Мэдли
(Йоркшир)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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