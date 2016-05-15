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Суонси - Манчестер Сити
Суонси - Манчестер Сити: обзор матча 15 мая 2016
Суонси
15.05.2016, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 38 тур
1 : 1
Завершен
Манчестер Сити
45'
А. Айю
5'
К. Ихеначо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Манчестер Сити
90'
+2
Замена
Я. Туре
️️️️
С. Агуэро
Замена
Б. Гомис
️️️️
Д. Монтеро
83'
Желтая карточка
Л. Бриттон
74'
72'
Замена
С. Насри
️️️️
К. Ихеначо
67'
Желтая карточка
Б. Санья
Замена
М. Барроу
️️️️
У. Раутледж
58'
45'
Желтая карточка
Н. Отаменди
ГОЛ! 1:1!
А. Айю
45'
41'
Желтая карточка
К. Ихеначо
5'
ГОЛ! 0:1!
К. Ихеначо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
24
Андре Айю
ЛВ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
7
Леон Бриттон
ОП
8
Лерой Фер
ОП
4
Джек Корк
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Фернандо
ОП
5
Фернандиньо
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Суонси
31
Джош Викерс
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
4
Джей Фултон
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
11
Марвин Эмнес
ЦФ
11
Кенжи Горре
ЦФ
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
14
Самир Насри
ЛП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
42
Яя Туре
ЦП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
4-2-2-2
15
Нордфельдт
5
Амат
22
Ранхель
3
Кингсли
6
Фернандес
7
Бриттон
8
Фер
4
Корк
10
Монтеро
15
Раутледж
24
Айю
3-3-1-1-2
1
Харт
3
Санья
30
Отаменди
5
Мангала
16
Навас
5
Фернандо
3
Клиши
5
Фернандиньо
11
Де Брюйне
17
Ихеначо
10
Агуэро
15
Раутледж
77
Барроу
77
Барроу
15
Раутледж
10
Монтеро
18
Гомис
18
Гомис
10
Монтеро
17
Ихеначо
14
Насри
14
Насри
17
Ихеначо
10
Агуэро
42
Туре
42
Туре
10
Агуэро
Остались в запасе
Суонси
Манчестер Сити
31
Джош Викерс
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
4
Джей Фултон
ЦП
11
Марвин Эмнес
ЦФ
11
Кенжи Горре
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
13
Вилли Кабальеро
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
31
Джош Викерс
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
4
Джей Фултон
ЦП
11
Марвин Эмнес
ЦФ
11
Кенжи Горре
ЦФ
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Суонси - Манчестер Сити
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Либерти
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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