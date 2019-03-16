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Расписание матчей
Англия. Кубок
Суонси - Манчестер Сити
Суонси - Манчестер Сити: обзор матча 16 марта 2019
Суонси
16.03.2019, суббота, 20:20
Англия. Кубок, 1/4 финала
2 : 3
Завершен
Манчестер Сити
20'
М. Гримес (П)
29'
Б. Целина
69'
Б. Силва
78'
К. Нордфельдт (АГ)
88'
С. Агуэро
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Суонси - Манчестер Сити
88'
ГОЛ! 2:3!
С. Агуэро
Пас отдал
Б. Силва
78'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
К. Нордфельдт
69'
ГОЛ! 2:1!
Б. Силва
Пас отдал
С. Агуэро
45'
+3
Желтая карточка
Э. Ляпорт
ГОЛ! 2:0!
Б. Целина
Пас отдал
Н. Дайер
29'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Гримес
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
4
Джей Фултон
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
43
Берсант Целина
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
12
Натан Дайер
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
21
Давид Сильва
АП
20
Бернарду Силва
АП
10
Лерой Сане
ПВ
26
Рияд Марез
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Суонси
1
Эрвин Мюлдер
ВР
28
Деклан Джон
ЦЗ
29
Йоэль Асоро
ЦП
31
Ян Дханда
АП
19
Барри МакКэй
ЦФ
Манчестер Сити
49
Арьянет Мурич
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
3-2-3-1
15
Нордфельдт
3
ван дер Хоорн
20
Картер-Викерс
14
Робертс
4
Фултон
6
Гримес
15
Раутледж
43
Целина
7
Джеймс
12
Дайер
3-2-3-2
31
Эдерсон
2
Уокер
14
Ляпорт
30
Отаменди
20
Гюндоган
18
Делф
26
Марез
20
Силва
21
Сильва
9
Жезус
10
Сане
Остались в запасе
Суонси
Манчестер Сити
31
Ян Дханда
АП
1
Эрвин Мюлдер
ВР
28
Деклан Джон
ЦЗ
29
Йоэль Асоро
ЦП
19
Барри МакКэй
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
47
Фил Фоден
ЛВ
49
Арьянет Мурич
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
31
Ян Дханда
АП
1
Эрвин Мюлдер
ВР
28
Деклан Джон
ЦЗ
29
Йоэль Асоро
ЦП
19
Барри МакКэй
ЦФ
Остались в запасе
47
Фил Фоден
ЛВ
49
Арьянет Мурич
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Суонси - Манчестер Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Либерти
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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