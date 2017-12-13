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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Суонси - Манчестер Сити
Суонси - Манчестер Сити: обзор матча 13 декабря 2017
Суонси
13.12.2017, среда, 22:45
Англия. Премьер-лига, 17 тур
0 : 4
Завершен
Манчестер Сити
27'
Д. Сильва
34'
К. Де Брюйне
52'
Д. Сильва
85'
С. Агуэро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Манчестер Сити
85'
ГОЛ! 0:4!
С. Агуэро
Пас отдал
Я. Туре
52'
ГОЛ! 0:3!
Д. Сильва
Пас отдал
Р. Стерлинг
34'
ГОЛ! 0:2!
К. Де Брюйне
27'
ГОЛ! 0:1!
Д. Сильва
Пас отдал
Б. Силва
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
40
Ки Сун-Юн
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
18
Фабиан Делф
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
21
Давид Сильва
АП
20
Бернарду Силва
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Суонси
1
Эрвин Мюлдер
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
6
Самуэль Клукас
ЦП
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
42
Яя Туре
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
4-3-3
22
Фабиански
3
ван дер Хоорн
26
Моусон
13
Ольссон
26
Ноутон
40
Ки Сун-Юн
14
Кэрролл
16
Меса
2
Бони
12
Дайер
10
Айю
3-2-3-2
31
Эдерсон
13
Данило
5
Мангала
30
Отаменди
18
Делф
5
Фернандиньо
21
Сильва
20
Силва
19
Стерлинг
10
Агуэро
11
Де Брюйне
Остались в запасе
Суонси
Манчестер Сити
1
Эрвин Мюлдер
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
6
Самуэль Клукас
ЦП
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
1
Клаудио Браво
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
42
Яя Туре
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
1
Эрвин Мюлдер
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
6
Самуэль Клукас
ЦП
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
42
Яя Туре
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Суонси - Манчестер Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
Либерти
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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