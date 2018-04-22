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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Суонси
Манчестер Сити - Суонси: обзор матча 22 апреля 2018
Манчестер Сити
22.04.2018, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 35 тур
5 : 0
Завершен
Суонси
12'
Д. Сильва
16'
Р. Стерлинг
54'
К. Де Брюйне
64'
Б. Силва
88'
Г. Жезус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Суонси
ГОЛ! 5:0!
Г. Жезус
Пас отдал
Я. Туре
88'
ГОЛ! 4:0!
Б. Силва
64'
ГОЛ! 3:0!
К. Де Брюйне
Пас отдал
Данило
54'
40'
Желтая карточка
М. Ольссон
ГОЛ! 2:0!
Р. Стерлинг
Пас отдал
Ф. Делф
16'
ГОЛ! 1:0!
Д. Сильва
Пас отдал
Р. Стерлинг
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
18
Фабиан Делф
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
21
Давид Сильва
АП
20
Бернарду Силва
АП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
14
Том Кэрролл
ЦП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
42
Яя Туре
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
6
Самуэль Клукас
ЦП
12
Натан Дайер
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
3-2-3-2
31
Эдерсон
4
Компани
14
Ляпорт
13
Данило
18
Делф
20
Гюндоган
19
Стерлинг
20
Силва
21
Сильва
9
Жезус
11
Де Брюйне
3-2-3-1-1
22
Фабиански
3
ван дер Хоорн
26
Моусон
6
Фернандес
26
Ноутон
13
Ольссон
14
Кэрролл
40
Ки Сун-Юн
10
Кинг
24
Айю
10
Айю
Остались в запасе
Манчестер Сити
Суонси
47
Фил Фоден
ЛВ
1
Клаудио Браво
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
42
Яя Туре
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
Главный тренер
Энцо Мареска
14
Коннор Робертс
ПЗ
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
6
Самуэль Клукас
ЦП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
12
Натан Дайер
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Остались в запасе
47
Фил Фоден
ЛВ
1
Клаудио Браво
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
42
Яя Туре
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
Остались в запасе
14
Коннор Робертс
ПЗ
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
6
Самуэль Клукас
ЦП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
12
Натан Дайер
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Витор Матуш
Статистика матча Манчестер Сити - Суонси
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
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