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Манчестер Сити - Суонси
Манчестер Сити - Суонси: обзор матча 22 ноября 2014
Манчестер Сити
22.11.2014, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
2 : 1
Завершен
Суонси
19'
С. Йоветич
62'
Я. Туре
9'
В. Бони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Суонси
Желтая карточка
М. Демичелис
90'
+1
Замена
Фернандо
️️️️
Фернандиньо
88'
79'
Замена
Б. Гомис
️️️️
Г. Сигурдссон
Замена
Д. Милнер
️️️️
С. Насри
79'
77'
Замена
М. Барроу
️️️️
Н. Дайер
Замена
Ф. Лэмпард
️️️️
С. Йоветич
70'
67'
Замена
Д. Шелви
️️️️
Т. Кэрролл
ГОЛ! 2:1!
Я. Туре
Пас отдал
Фернандиньо
62'
Желтая карточка
В. Компани
31'
25'
Желтая карточка
К. Бартли
ГОЛ! 1:1!
С. Йоветич
Пас отдал
Х. Навас
19'
9'
ГОЛ! 0:1!
В. Бони
Пас отдал
Н. Дайер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
42
Яя Туре
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
14
Том Кэрролл
ЦП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
5
Фернандо
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
7
Леон Бриттон
ОП
77
Моду Барроу
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
3-2-3-2
1
Харт
16
Навас
2
Демичелис
4
Компани
3
Клиши
5
Сабалета
14
Насри
5
Фернандиньо
42
Туре
10
Агуэро
9
Йоветич
4-3-1-2
22
Фабиански
22
Ранхель
5
Уилльямс
5
Бартли
3
Тэйлор
14
Кэрролл
40
Ки Сун-Юн
10
Монтеро
10
Сигурдссон
12
Дайер
2
Бони
5
Фернандиньо
5
Фернандо
5
Фернандо
5
Фернандиньо
14
Насри
20
Милнер
20
Милнер
14
Насри
9
Йоветич
8
Лэмпард
8
Лэмпард
9
Йоветич
12
Дайер
77
Барроу
77
Барроу
12
Дайер
14
Кэрролл
26
Шелви
26
Шелви
14
Кэрролл
10
Сигурдссон
18
Гомис
18
Гомис
10
Сигурдссон
Остались в запасе
Манчестер Сити
Суонси
14
Хосе Анхель Посо
АП
13
Вилли Кабальеро
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
25
Герхард Треммель
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
7
Леон Бриттон
ОП
Главный тренер
Гарри Монк
Остались в запасе
14
Хосе Анхель Посо
АП
13
Вилли Кабальеро
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
Остались в запасе
25
Герхард Треммель
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
7
Леон Бриттон
ОП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Гарри Монк
Статистика матча Манчестер Сити - Суонси
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Нил Суорбрик
(Ланкашир)
Стадион:
Этихад Стэдиум
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