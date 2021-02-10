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Расписание матчей
Англия. Кубок
Суонси - Манчестер Сити
Суонси - Манчестер Сити: обзор матча 10 февраля 2021
Суонси
10.02.2021, среда, 20:30
Англия. Кубок, 1/8 финала
1 : 3
Завершен
Манчестер Сити
77'
М. Уиттакер
30'
К. Уокер
47'
Р. Стерлинг
50'
Г. Жезус
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Суонси - Манчестер Сити
ГОЛ! 1:3!
М. Уиттакер
Пас отдал
Р. Мэннинг
77'
Замена
К. Хурихейн
️️️️
Я. Дханда
77'
72'
Замена
К. Гомес
️️️️
Родри
Желтая карточка
Я. Дханда
70'
66'
Замена
Ф. Фоден
️️️️
Б. Силва
Замена
К. Фримен
️️️️
К. Робертс
66'
Замена
Д. Бидуэлл
️️️️
М. Гехи
66'
Замена
М. Уиттакер
️️️️
Д. Моррис
66'
Замена
П. Арриола
️️️️
Д. Лоу
65'
57'
Замена
Т. Дойл
️️️️
И. Гюндоган
56'
Замена
Р. Марез
️️️️
Р. Стерлинг
50'
ГОЛ! 0:3!
Г. Жезус
Пас отдал
Б. Силва
47'
ГОЛ! 0:2!
Р. Стерлинг
Пас отдал
Родри
Желтая карточка
Б. Кабанго
37'
30'
ГОЛ! 0:1!
К. Уокер
Пас отдал
Родри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
28
Фредди Вудман
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
4
Джей Фултон
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
31
Ян Дханда
ЦП
9
Джамал Лоу
ЦФ
13
Джордан Моррис
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Манчестер Сити
1
Зак Стеффен
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
14
Ферран Торрес
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Суонси
12
Льюис Уэбб
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
23
Кирон Фримен
ПЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
14
Конор Хурихейн
ЦП
17
Пол Арриола
ПВ
7
Морган Уиттакер
ЦФ
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
6
Клаудио Гомес
ОП
80
Адриан Бернабе
ЦП
20
Томми Дойл
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
3-2-3-2
28
Вудман
5
Кабанго
22
Латибодье
6
Гехи
3
Мэннинг
14
Робертс
4
Фултон
6
Гримес
31
Дханда
13
Моррис
9
Лоу
4-1-1-3-1
1
Стеффен
2
Уокер
24
Гарсия
14
Ляпорт
23
Менди
16
Родри
20
Гюндоган
14
Торрес
20
Силва
19
Стерлинг
9
Жезус
14
Робертс
23
Фримен
23
Фримен
14
Робертс
9
Лоу
17
Арриола
17
Арриола
9
Лоу
6
Гехи
21
Бидуэлл
21
Бидуэлл
6
Гехи
31
Дханда
14
Хурихейн
14
Хурихейн
31
Дханда
13
Моррис
7
Уиттакер
7
Уиттакер
13
Моррис
16
Родри
6
Гомес
6
Гомес
16
Родри
20
Силва
47
Фоден
47
Фоден
20
Силва
20
Гюндоган
20
Дойл
20
Дойл
20
Гюндоган
19
Стерлинг
26
Марез
26
Марез
19
Стерлинг
Остались в запасе
Суонси
Манчестер Сити
12
Льюис Уэбб
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
Главный тренер
Алан Кертис
80
Адриан Бернабе
ЦП
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
12
Льюис Уэбб
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
Остались в запасе
80
Адриан Бернабе
ЦП
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
Главный тренер
Алан Кертис
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Суонси - Манчестер Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Либерти
Где смотреть матч:
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