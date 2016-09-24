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Суонси - Манчестер Сити
Суонси - Манчестер Сити: обзор матча 24 сентября 2016
Суонси
24.09.2016, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 6 тур
1 : 3
Завершен
Манчестер Сити
13'
Ф. Льоренте
9'
С. Агуэро
65'
С. Агуэро (П)
77'
Р. Стерлинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Манчестер Сити
87'
Желтая карточка
А. Коларов
82'
Замена
Х. Навас
️️️️
К. Де Брюйне
Замена
Борха
️️️️
Л. Бриттон
79'
78'
Замена
П. Хавьер Сабалета
️️️️
Б. Санья
77'
Желтая карточка
Р. Стерлинг
77'
ГОЛ! 1:3!
Р. Стерлинг
Пас отдал
К. Де Брюйне
Замена
М. Барроу
️️️️
У. Раутледж
73'
Замена
К. Сун-Юн
️️️️
Д. Корк
73'
68'
Замена
Фернандо
️️️️
И. Гюндоган
65'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
С. Агуэро
Желтая карточка
М. ван дер Хоорн
64'
Желтая карточка
Ж. Амат
58'
37'
Желтая карточка
Д. Сильва
31'
Желтая карточка
Б. Санья
ГОЛ! 1:1!
Ф. Льоренте
Пас отдал
Г. Сигурдссон
13'
9'
ГОЛ! 0:1!
С. Агуэро
Пас отдал
Б. Санья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
8
Лерой Фер
ОП
4
Джек Корк
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
7
Леон Бриттон
ПП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандиньо
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
21
Давид Сильва
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
77
Моду Барроу
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
17
Борха
ЦФ
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Фернандо
ОП
10
Лерой Сане
ПВ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
4-1-2-2-1
22
Фабиански
22
Ранхель
3
ван дер Хоорн
5
Амат
26
Ноутон
8
Фер
4
Корк
7
Бриттон
15
Раутледж
10
Сигурдссон
12
Льоренте
4-1-1-3-1
1
Браво
3
Санья
30
Отаменди
6
Стоунз
11
Коларов
5
Фернандиньо
20
Гюндоган
11
Де Брюйне
21
Сильва
19
Стерлинг
10
Агуэро
15
Раутледж
77
Барроу
77
Барроу
15
Раутледж
4
Корк
40
Ки Сун-Юн
40
Ки Сун-Юн
4
Корк
7
Бриттон
17
Борха
17
Борха
7
Бриттон
3
Санья
5
Сабалета
5
Сабалета
3
Санья
11
Де Брюйне
16
Навас
16
Навас
11
Де Брюйне
20
Гюндоган
5
Фернандо
5
Фернандо
20
Гюндоган
Остались в запасе
Суонси
Манчестер Сити
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
Главный тренер
Франческо Гвидолин
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
10
Лерой Сане
ПВ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
10
Лерой Сане
ПВ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Суонси - Манчестер Сити
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Нил Суорбрик
(Ланкашир)
Стадион:
Либерти
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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