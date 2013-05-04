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Суонси - Манчестер Сити
Суонси - Манчестер Сити: обзор матча 04 мая 2013
Суонси
04.05.2013, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
0 : 0
Завершен
Манчестер Сити
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Манчестер Сити
Замена
Д. Тиндалли
️️️️
Н. Дайер
86'
85'
Замена
Д. Родуэлл
️️️️
Д. Сильва
79'
Замена
К. Тевес
️️️️
С. Агуэро
Замена
Л. Мур
️️️️
Мичу
69'
Замена
К. Агустьен
️️️️
У. Раутледж
64'
46'
Замена
Э. Джеко
️️️️
Я. Туре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Чико
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
(К)
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ПЗ
19
Пабло Эрнандес
ЛВ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
7
Леон Бриттон
ОП
18
Джонатан Де Гузман
ОП
12
Натан Дайер
ПВ
25
Мичу
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
4
Венсан Компани
(К)
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
18
Гарет Бэрри
ОП
42
Яя Туре
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Давид Сильва
АП
14
Самир Насри
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
16
Гарри Монк
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
15
Кеми Агустьен
ОП
9
Итай Шехтер
ЦФ
27
Люк Мур
ЦФ
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ОП
6
Джек Родуэлл
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
4-2-3-1
13
Ворм
4
Дэвис
15
Чико
5
Уилльямс
22
Ранхель
7
Бриттон
18
Де Гузман
15
Раутледж
19
Эрнандес
12
Дайер
25
Мичу
4-2-1-2-1
1
Харт
5
Сабалета
22
Настасич
4
Компани
3
Клиши
18
Бэрри
42
Туре
20
Милнер
14
Насри
21
Сильва
10
Агуэро
12
Дайер
19
Тиндалли
19
Тиндалли
12
Дайер
15
Раутледж
15
Агустьен
15
Агустьен
15
Раутледж
25
Мичу
27
Мур
27
Мур
25
Мичу
21
Сильва
6
Родуэлл
6
Родуэлл
21
Сильва
42
Туре
10
Джеко
10
Джеко
42
Туре
10
Агуэро
32
Тевес
32
Тевес
10
Агуэро
Остались в запасе
Суонси
Манчестер Сити
25
Герхард Треммель
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
16
Гарри Монк
ЦЗ
9
Итай Шехтер
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ОП
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
25
Герхард Треммель
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
16
Гарри Монк
ЦЗ
9
Итай Шехтер
ЦФ
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ОП
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Суонси - Манчестер Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Либерти
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