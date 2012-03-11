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АПЛ 2026/2027
Суонси - Манчестер Сити
Суонси - Манчестер Сити: обзор матча 11 марта 2012
Суонси
11.03.2012, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
1 : 0
Завершен
Манчестер Сити
83'
Л. Мур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Манчестер Сити
Замена
Э. Джеко
️️️️
Д. Сильва
Замена
Г. Монк
️️️️
У. Раутледж
Замена
А. Джонсон
️️️️
Н. Де Йонг
ГОЛ! 1:0!
Л. Мур
Пас отдал
У. Раутледж
Замена
Л. Мур
️️️️
Д. Грэм
Желтая карточка
М. Балотелли
Замена
С. Агуэро
️️️️
Г. Бэрри
18'
Желтая карточка
Н. Де Йонг
Пенальти не реализован!
С. Синклейр
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
13
Михел Ворм
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
7
Леон Бриттон
ОП
7
Скотт Синклейр
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ЦЗ
34
Найджел Де Йонг
ЛП
42
Яя Туре
ЦП
21
Давид Сильва
АП
18
Гарет Бэрри
ПП
14
Самир Насри
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
16
Гарри Монк
ЦЗ
5
Алан Тейт
ЦЗ
21
Марк Говер
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
18
Лерой Лита
ЦФ
27
Люк Мур
ЦФ
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
10
Эдин Джеко
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Ворм
3
Тэйлор
5
Уилльямс
29
Колкер
22
Ранхель
7
Бриттон
7
Синклейр
7
Аллен
15
Раутледж
10
Сигурдссон
12
Грэм
4-3-1-2
1
Харт
15
Савич
2
Туре
4
Ричардс
3
Клиши
18
Бэрри
42
Туре
34
Де Йонг
21
Сильва
45
Балотелли
14
Насри
15
Раутледж
16
Монк
16
Монк
15
Раутледж
12
Грэм
27
Мур
27
Мур
12
Грэм
34
Де Йонг
11
Джонсон
11
Джонсон
34
Де Йонг
21
Сильва
10
Джеко
10
Джеко
21
Сильва
18
Бэрри
10
Агуэро
10
Агуэро
18
Бэрри
Остались в запасе
Суонси
Манчестер Сити
25
Герхард Треммель
ВР
5
Алан Тейт
ЦЗ
21
Марк Говер
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
18
Лерой Лита
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
25
Герхард Треммель
ВР
5
Алан Тейт
ЦЗ
21
Марк Говер
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
18
Лерой Лита
ЦФ
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Суонси - Манчестер Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
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Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
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2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
Либерти
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 17:55 (прямая)
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