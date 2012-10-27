Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Суонси
Манчестер Сити - Суонси: обзор матча 27 октября 2012
Манчестер Сити
27.10.2012, суббота, 20:30
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Суонси
61'
К. Тевес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Суонси
Замена
Д. Лескотт
️️️️
С. Агуэро
90'
+6
85'
Желтая карточка
Н. Дайер
Замена
К. Туре
️️️️
М. Ричардс
85'
Травма
М. Ричардс
80'
78'
Замена
Н. Дайер
️️️️
П. Эрнандес
72'
Замена
Д. Грэм
️️️️
Л. Бриттон
66'
Замена
Г. Треммель
️️️️
М. Ворм
62'
Травма
М. Ворм
ГОЛ! 1:0!
К. Тевес
Пас отдал
Г. Клиши
61'
Замена
М. Балотелли
️️️️
А. Коларов
46'
Желтая карточка
М. Ричардс
39'
17'
Желтая карточка
А. Ранхель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
4
Венсан Компани
(К)
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
11
Александар Коларов
ЛП
18
Гарет Бэрри
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
10
Серхио Агуэро
АП
14
Самир Насри
ПП
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Суонси
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
5
Эшли Уилльямс
(К)
ЦЗ
15
Чико
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ПЗ
7
Леон Бриттон
ЛП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
25
Мичу
ЛВ
40
Ки Сун-Юн
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
18
Джонатан Де Гузман
ПП
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
16
Гарри Монк
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
15
Кеми Агустьен
ОП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
9
Итай Шехтер
ЦФ
4-4-1-1
1
Харт
3
Клиши
22
Настасич
4
Компани
4
Ричардс
11
Коларов
18
Бэрри
42
Туре
14
Насри
10
Агуэро
32
Тевес
4-3-3
13
Ворм
22
Ранхель
5
Уилльямс
15
Чико
4
Дэвис
18
Де Гузман
40
Ки Сун-Юн
7
Бриттон
15
Раутледж
19
Эрнандес
25
Мичу
10
Агуэро
15
Лескотт
15
Лескотт
10
Агуэро
4
Ричардс
2
Туре
2
Туре
4
Ричардс
11
Коларов
45
Балотелли
45
Балотелли
11
Коларов
13
Ворм
25
Треммель
25
Треммель
13
Ворм
7
Бриттон
12
Грэм
12
Грэм
7
Бриттон
19
Эрнандес
12
Дайер
12
Дайер
19
Эрнандес
Остались в запасе
Манчестер Сити
Суонси
12
Джордж Эванс
ЦП
25
Костел Пантилимон
ВР
7
Скотт Синклейр
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
16
Гарри Монк
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
15
Кеми Агустьен
ОП
9
Итай Шехтер
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Остались в запасе
12
Джордж Эванс
ЦП
25
Костел Пантилимон
ВР
7
Скотт Синклейр
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Остались в запасе
16
Гарри Монк
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
15
Кеми Агустьен
ОП
9
Итай Шехтер
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Статистика матча Манчестер Сити - Суонси
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
"Россия 2" 20:15 (прямая)
Новости команд
Все
Манчестер Сити
Суонси
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Вратарь сборной Чили поделился впечатлениями от России
2025.11.16 21:41
2
Кубок лиги. «Ливерпуль» разгромили на «Энфилде» (0:3), «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» победили
2025.10.30 00:46
«Суонси» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2025
2025.10.29 21:35
«Суонси» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 29 октября 2025 с коэффициентом 1.60
2025.10.28 10:52
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2025.09.25 00:48
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+