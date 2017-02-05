Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Суонси
Манчестер Сити - Суонси: обзор матча 05 февраля 2017
Манчестер Сити
05.02.2017, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-лига, 24 тур
2 : 1
Завершен
Суонси
11'
Г. Жезус
90+2'
Г. Жезус
81'
Г. Сигурдссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Суонси
Замена
Фернандо
️️️️
Д. Сильва
90'
+5
90'
+3
Желтая карточка
Г. Сигурдссон
ГОЛ! 2:1!
Г. Жезус
90'
+2
83'
Замена
Борха
️️️️
Ф. Льоренте
Замена
С. Агуэро
️️️️
Р. Стерлинг
83'
81'
ГОЛ! 1:1!
Г. Сигурдссон
Пас отдал
Л. Нарсинг
Замена
П. Хавьер Сабалета
️️️️
К. Де Брюйне
78'
75'
Желтая карточка
Д. Корк
75'
Замена
Н. Дайер
️️️️
Т. Кэрролл
65'
Замена
Л. Нарсинг
️️️️
У. Раутледж
60'
Желтая карточка
Ф. Льоренте
Желтая карточка
Р. Стерлинг
44'
Желтая карточка
К. Де Брюйне
42'
ГОЛ! 1:0!
Г. Жезус
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
11
Александар Коларов
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
21
Давид Сильва
АП
11
Кевин Де Брюйне
АП
10
Лерой Сане
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
8
Лерой Фер
ОП
14
Том Кэрролл
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
ЛФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Фернандо
ОП
18
Фабиан Делф
ЦП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
7
Леон Бриттон
ОП
17
Борха
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
3-2-3-2
13
Кабальеро
11
Коларов
6
Стоунз
3
Клиши
5
Фернандиньо
42
Туре
19
Стерлинг
11
Де Брюйне
10
Сане
9
Жезус
21
Сильва
4-1-2-1-2
22
Фабиански
26
Ноутон
13
Ольссон
26
Моусон
6
Фернандес
8
Фер
14
Кэрролл
4
Корк
15
Раутледж
12
Льоренте
10
Сигурдссон
11
Де Брюйне
5
Сабалета
5
Сабалета
11
Де Брюйне
21
Сильва
5
Фернандо
5
Фернандо
21
Сильва
19
Стерлинг
10
Агуэро
10
Агуэро
19
Стерлинг
12
Льоренте
17
Борха
17
Борха
12
Льоренте
14
Кэрролл
12
Дайер
12
Дайер
14
Кэрролл
15
Раутледж
7
Нарсинг
7
Нарсинг
15
Раутледж
Остались в запасе
Манчестер Сити
Суонси
1
Клаудио Браво
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
7
Леон Бриттон
ОП
Главный тренер
Пол Клемент
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
7
Леон Бриттон
ОП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Пол Клемент
Статистика матча Манчестер Сити - Суонси
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
Новости команд
Все
Манчестер Сити
Суонси
«Манчестер Сити» нацелился на лидера «Галатасарая»
Вчера, 16:27
2
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
Вчера, 14:57
1
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
Вчера, 13:26
В «Реале» все больше уверены в трансфере Холанда
16 ноября
2
Ямаль оскорбил игрока сборной Англии в матче Лиги наций
16 ноября
4
«Манчестер Сити» нацелился на лидера «Галатасарая»
Вчера, 16:27
2
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
Вчера, 14:57
1
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
Вчера, 13:26
В «Реале» все больше уверены в трансфере Холанда
16 ноября
2
Ямаль оскорбил игрока сборной Англии в матче Лиги наций
16 ноября
4
Вратарь сборной Чили поделился впечатлениями от России
2025.11.16 21:41
2
Кубок лиги. «Ливерпуль» разгромили на «Энфилде» (0:3), «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» победили
2025.10.30 00:46
«Суонси» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2025
2025.10.29 21:35
«Суонси» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 29 октября 2025 с коэффициентом 1.60
2025.10.28 10:52
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2025.09.25 00:48
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+