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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Суонси - Манчестер Сити
Суонси - Манчестер Сити: обзор матча 21 сентября 2016
Суонси
21.09.2016, среда, 21:45
Англия. Кубок Лиги, 1/16 финала
1 : 2
Завершен
Манчестер Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Суонси - Манчестер Сити
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0
0
Желтые карточки
0
0
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