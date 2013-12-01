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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Суонси
Манчестер Сити - Суонси: обзор матча 01 декабря 2013
Манчестер Сити
01.12.2013, воскресенье, 20:10
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
3 : 0
Завершен
Суонси
8'
А. Негредо
58'
С. Насри
77'
С. Насри
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Суонси
Замена
Э. Джеко
️️️️
С. Агуэро
79'
ГОЛ! 3:0!
С. Насри
Пас отдал
П. Хавьер Сабалета
77'
Замена
А. Коларов
️️️️
Х. Навас
76'
67'
Замена
Н. Дайер
️️️️
А. Посуэло
Замена
Д. Милнер
️️️️
А. Негредо
63'
62'
Замена
У. Раутледж
️️️️
П. Эрнандес
ГОЛ! 2:0!
С. Насри
Пас отдал
Я. Туре
58'
Желтая карточка
С. Агуэро
48'
ГОЛ! 1:0!
А. Негредо
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
5
Фернандиньо
ЦП
42
Яя Туре
(К)
ЦП
21
Альваро Негредо
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Чико
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
(К)
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
19
Пабло Эрнандес
ЛВ
87
Хосе Альберто Каньяс
ОП
26
Джонджо Шелви
ОП
18
Джонатан Де Гузман
АП
8
Алехандро Посуэло
ПВ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
6
Хави Гарсия
ОП
6
Джек Родуэлл
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Суонси
13
Михел Ворм
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
41
Рори Доннелли
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
3-2-3-1-1
25
Пантилимон
16
Навас
15
Лескотт
2
Демичелис
3
Клиши
5
Сабалета
14
Насри
42
Туре
5
Фернандиньо
21
Негредо
10
Агуэро
4-2-3-1
25
Треммель
19
Тиндалли
15
Чико
5
Уилльямс
4
Дэвис
87
Каньяс
26
Шелви
8
Посуэло
18
Де Гузман
19
Эрнандес
9
Васкес
16
Навас
11
Коларов
11
Коларов
16
Навас
21
Негредо
20
Милнер
20
Милнер
21
Негредо
10
Агуэро
10
Джеко
10
Джеко
10
Агуэро
19
Эрнандес
15
Раутледж
15
Раутледж
19
Эрнандес
8
Посуэло
12
Дайер
12
Дайер
8
Посуэло
Остались в запасе
Манчестер Сити
Суонси
1
Джо Харт
ВР
4
Майка Ричардс
ПЗ
6
Хави Гарсия
ОП
6
Джек Родуэлл
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
41
Рори Доннелли
ЦФ
13
Михел Ворм
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
4
Майка Ричардс
ПЗ
6
Хави Гарсия
ОП
6
Джек Родуэлл
ЦП
Остались в запасе
41
Рори Доннелли
ЦФ
13
Михел Ворм
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Статистика матча Манчестер Сити - Суонси
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Этихад Стэдиум
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