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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Борнмут - Барнсли
Борнмут - Барнсли: обзор матча 11 сентября 2021
Борнмут
11.09.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 6 тур
3 : 0
Завершен
Барнсли
9'
Д. Земура
46'
Д. Соланке
83'
Д. Земура
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Барнсли
Желтая карточка
Ж. Лерма
90'
+6
88'
Желтая карточка
К. Бриттан
Замена
Д. Лоу
️️️️
Д. Соланке
84'
ГОЛ! 3:0!
Д. Земура
83'
Замена
М. Роджерс
️️️️
Д. Энтони
81'
78'
Замена
А. Хальме
️️️️
Т. Сиббик
Замена
Р. Кристи
️️️️
Д. Брукс
70'
60'
Желтая карточка
М. Хелик
ГОЛ! 2:0!
Д. Соланке
46'
46'
Замена
А. Исека
️️️️
К. Одуор
Желтая карточка
Л. Келли
37'
28'
Замена
К. Гомес
️️️️
B. Williams
Желтая карточка
Ф. Биллинг
23'
ГОЛ! 1:0!
Д. Земура
Пас отдал
Д. Энтони
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Барнсли
40
Брэд Коллинс
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
6
Михал Хелик
ЦЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
20
Ben Williams
ЦЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
4
Каллум Стайлс
ЦП
17
Ромал Палмер
ЦП
28
Доминик Фризер
ПВ
12
Кали Вудроу
ЦФ
Главный тренер
Маркус Шопп
Борнмут
1
Эрьян Нюланд
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
10
Райан Кристи
АП
9
Джамал Лоу
ПВ
17
Морган Роджерс
ЦФ
Барнсли
1
Джек Уолтон
ВР
6
Аапо Хальме
ЦЗ
6
Клаудио Гомес
ОП
9
Аарон Исека
ЦФ
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
44
Devante Cole
ЦФ
4-3-1-2
12
Траверс
33
Земура
6
Келли
24
Кэхилл
15
Смит
8
Лерма
8
Биллинг
4
Пирсон
7
Брукс
19
Соланке
19
Энтони
3-2-2-1-1
40
Коллинс
6
Хелик
4
Мун
20
2
Бриттан
29
Одуор
4
Стайлс
17
Палмер
28
Фризер
12
Вудроу
7
Брукс
10
Кристи
10
Кристи
7
Брукс
19
Соланке
9
Лоу
9
Лоу
19
Соланке
19
Энтони
17
Роджерс
17
Роджерс
19
Энтони
20
6
Гомес
6
Гомес
20
6
Сиббик
6
Хальме
6
Хальме
6
Сиббик
29
Одуор
9
Исека
9
Исека
29
Одуор
Остались в запасе
Борнмут
Барнсли
3
Джек Стейси
ПЗ
1
Эрьян Нюланд
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
Главный тренер
Скотт Паркер
1
Джек Уолтон
ВР
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
44
Devante Cole
ЦФ
Главный тренер
Маркус Шопп
Остались в запасе
3
Джек Стейси
ПЗ
1
Эрьян Нюланд
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
Остались в запасе
1
Джек Уолтон
ВР
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
44
Devante Cole
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Главный тренер
Маркус Шопп
Статистика матча Борнмут - Барнсли
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Барнсли
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
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