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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Борнмут - Рединг
Борнмут - Рединг: обзор матча 15 марта 2022
Борнмут
15.03.2022, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 38 тур
1 : 1
Завершен
Рединг
8'
Д. Соланке
83'
Т. Инс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Борнмут - Рединг
90'
+1
Замена
Д. Хойлетт
️️️️
О. Эджария
Желтая карточка
Ж. Лерма
90'
Замена
С. Дембеле
️️️️
Д. Энтони
86'
83'
ГОЛ! 1:1!
Т. Инс
Замена
Б. Пирсон
️️️️
Л. Кук
76'
75'
Замена
Я. Мейте
️️️️
Л. Жоао
Замена
Д. Лоу
️️️️
Т. Кантвелл
46'
33'
Желтая карточка
Д. Лорент
Желтая карточка
Т. Кантвелл
27'
ГОЛ! 1:0!
Д. Соланке
Пас отдал
Ж. Лерма
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
10
Льюис Кук
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
10
Райан Кристи
АП
19
Доминик Соланке
ЦФ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Рединг
1
Эрьян Нюланд
ВР
17
Энди Идом
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
26
Том Макинтайр
ЦЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
29
Джош Лорент
ЦФ
12
Том Холмс
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Борнмут
28
Фредди Вудман
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
2
Итан Лейрд
ПЗ
23
Сирики Дембеле
ЛВ
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
9
Джамал Лоу
ПВ
Рединг
23
Люк Саутвуд
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
2
Келвин Абрефа
ЦЗ
11
Яку Мейте
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
7
Брэндон Баркер
ЦФ
20
Том Деле-Баширу
ЦФ
4-2-2-2
12
Траверс
33
Земура
3
Филлипс
6
Келли
3
Стейси
10
Кук
8
Лерма
10
Кантвелл
10
Кристи
19
Энтони
19
Соланке
3-4-3
1
Нюланд
17
Идом
5
Моррисон
26
Макинтайр
4
Риномхота
14
Эджария
10
Инс
4
Дринкуотер
19
Жоао
12
Холмс
29
Лорент
19
Энтони
23
Дембеле
23
Дембеле
19
Энтони
10
Кук
4
Пирсон
4
Пирсон
10
Кук
10
Кантвелл
9
Лоу
9
Лоу
10
Кантвелл
19
Жоао
11
Мейте
11
Мейте
19
Жоао
14
Эджария
30
Хойлетт
30
Хойлетт
14
Эджария
Остались в запасе
Борнмут
Рединг
28
Фредди Вудман
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
2
Итан Лейрд
ПЗ
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
Главный тренер
Скотт Паркер
23
Люк Саутвуд
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
2
Келвин Абрефа
ЦЗ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
20
Том Деле-Баширу
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Остались в запасе
28
Фредди Вудман
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
2
Итан Лейрд
ПЗ
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
Остались в запасе
23
Люк Саутвуд
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
2
Келвин Абрефа
ЦЗ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
20
Том Деле-Баширу
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Главный тренер
Пол Клемент
Статистика матча Борнмут - Рединг
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
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