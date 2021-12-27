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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Борнмут
Куинз Парк Рейнджерс - Борнмут: обзор матча 27 декабря 2021
Куинз Парк Рейнджерс
27.12.2021, понедельник, 20:30
Англия. Чемпионшип, 24 тур
0 : 1
Завершен
Борнмут
41'
Д. Соланке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Борнмут
Вторая желтая
А. Доззел
90'
+8
90'
+7
Желтая карточка
Б. Пирсон
90'
+7
Желтая карточка
К. Мефам
Желтая карточка
Й. Барбе
90'
+7
90'
+1
Замена
Б. Пирсон
️️️️
Л. Кук
82'
Замена
Д. Лоу
️️️️
Р. Кристи
76'
Желтая карточка
Ф. Биллинг
Замена
А. Адома
️️️️
Л. Уоллас
70'
Замена
А. Грэй
️️️️
О. Какай
70'
60'
Замена
Д. Энтони
️️️️
Д. Станислас
Желтая карточка
А. Доззел
58'
57'
Желтая карточка
Р. Кристи
Замена
А. Доззел
️️️️
И. Хаир
46'
41'
ГОЛ! 0:1!
Д. Соланке
Пас отдал
Д. Станислас
Желтая карточка
С. Филд
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
2
Джимми Данн
ЦЗ
5
Йоанн Барбе
ЦЗ
3
Ли Уоллас
ЦЗ
16
Крис Уиллок
ЛВ
26
Сэм Филд
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
10
Илиас Хаир
АП
16
Роберт Дикки
ЦФ
88
Сени Дьенг
ЦФ
13
Линдон Дайкс
ЦФ
29
Осман Какай
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
10
Льюис Кук
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Райан Кристи
АП
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Куинз Парк Рейнджерс
8
Джордж Томас
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
10
Люк Амос
ЦП
31
Джордан Арчер
ЦФ
37
Альберт Адома
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
Борнмут
1
Эрьян Нюланд
ВР
11
Робби Брэди
ЛП
4
Бен Пирсон
ЦП
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
18
Гэвин Килкенни
ЦП
9
Джамал Лоу
ПВ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
3-2-2-4
2
Данн
5
Барбе
3
Уоллас
26
Филд
10
Йохансен
16
Уиллок
10
Хаир
16
Дикки
29
Какай
13
Дайкс
88
Дьенг
4-3-2-1
12
Траверс
3
Стейси
2
Мефам
24
Кэхилл
33
Земура
8
Лерма
10
Кук
8
Биллинг
10
Кристи
19
Станислас
19
Соланке
10
Хаир
21
Доззел
21
Доззел
10
Хаир
3
Уоллас
37
Адома
37
Адома
3
Уоллас
29
Какай
45
Грэй
45
Грэй
29
Какай
10
Кук
4
Пирсон
4
Пирсон
10
Кук
10
Кристи
9
Лоу
9
Лоу
10
Кристи
19
Станислас
19
Энтони
19
Энтони
19
Станислас
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Борнмут
8
Джордж Томас
ЦП
10
Люк Амос
ЦП
31
Джордан Арчер
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
1
Эрьян Нюланд
ВР
11
Робби Брэди
ЛП
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
18
Гэвин Килкенни
ЦП
Главный тренер
Скотт Паркер
Остались в запасе
8
Джордж Томас
ЦП
10
Люк Амос
ЦП
31
Джордан Арчер
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
11
Робби Брэди
ЛП
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
18
Гэвин Килкенни
ЦП
Главный тренер
Стив Макларен
Главный тренер
Скотт Паркер
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Борнмут
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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