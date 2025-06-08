Агенты Олусегуна прокомментировали интерес клубов из Англии к игроку «Краснодара»

В агентстве KCG Sporting Management, работающим с вингером «Краснодара» Олакунле Олусегуном, прокомментировали информацию об интересе к игроку от клубов Чемпионшипа.

«Я был в Москве и только недавно покинул город, поэтому сейчас про это не знаю. Все увидим во время летнего трансферного окна. В настоящий момент ничего нет», – сказали в агентстве.