Агенты Олусегуна прокомментировали интерес клубов из Англии к игроку «Краснодара»

В агентстве KCG Sporting Management, работающим с вингером «Краснодара» Олакунле Олусегуном, прокомментировали информацию об интересе к игроку от клубов Чемпионшипа.
«Я был в Москве и только недавно покинул город, поэтому сейчас про это не знаю. Все увидим во время летнего трансферного окна. В настоящий момент ничего нет», – сказали в агентстве.
- По данным Allnigeriasoccer, Олусегуном интересуются «Уотфорд», «Мидлсбро», «Куинз Парк Рейнджерс» и «Миллуол».
- Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего левого вингера в 2,5 миллиона евро.
- Его контракт с «Краснодаром» рассчитан до лета 2028 года.
- В минувшем сезоне Олусегун провел за клуб 28 матчей, забил 3 гола.
- Он дебютировал за сборную Нигерии 6 июня в товарищеском матче с Россией.
Источник: Metaratings.ru