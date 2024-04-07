Английский клуб уволил маскота за флирт с болельщицами во время матчей

«Куинз Парк Рейнджерс» прекратил сотрудничество с мужчиной, который несколько лет работал маскотом клуба.

Он развлекал зрителей во время матчей в костюме талисмана КПР – кота Джуда.

Маскот позволял себе флирт с болельщицами – он танцевал с ними и просил номер телефона.

«Куинз Парк Рейнджерс» предупреждал сотрудника о недопустимости такого поведения, но тот не отреагировал. В итоге мужчину уволили.

КПР занимает 17-е место в таблице Чемпионшипа с 46 очками в 41 туре.

Кот Джуд является талисманом клуба с 2008 года.

Фото: твиттер Jude The Cat