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    • Английский клуб уволил маскота за флирт с болельщицами во время матчей

    Английский клуб уволил маскота за флирт с болельщицами во время матчей

    «Куинз Парк Рейнджерс» прекратил сотрудничество с мужчиной, который несколько лет работал маскотом клуба.

    Он развлекал зрителей во время матчей в костюме талисмана КПР – кота Джуда.

    Маскот позволял себе флирт с болельщицами – он танцевал с ними и просил номер телефона.

    «Куинз Парк Рейнджерс» предупреждал сотрудника о недопустимости такого поведения, но тот не отреагировал. В итоге мужчину уволили.

    • КПР занимает 17-е место в таблице Чемпионшипа с 46 очками в 41 туре.
    • Кот Джуд является талисманом клуба с 2008 года.

    Фото: твиттер Jude The Cat

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    Источник: The Sun

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    07.04.2024 15:15
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    Комментарии (1)
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    Riot Zero
    1712493717
    Тупой кот, надо было с мужиками флиртовать и работал бы дальше.
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