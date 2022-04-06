Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вест Бромвич - Борнмут
Вест Бромвич - Борнмут: обзор матча 06 апреля 2022
Вест Бромвич
06.04.2022, среда, 22:00
Англия. Чемпионшип, 30 тур
2 : 0
Завершен
Борнмут
8'
А. Моуатт
12'
Э. Кэрролл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Бромвич - Борнмут
Замена
Д. О'Ши
️️️️
А. Моуатт
85'
Желтая карточка
С. Джонстон
84'
Желтая карточка
К. Бартли
83'
83'
Желтая карточка
Д. Соланке
Замена
К. Робинсон
️️️️
Г. Диангана
74'
Замена
Д. Моламби
️️️️
Д. Ферлонг
68'
65'
Замена
Д. Лоу
️️️️
Д. Энтони
Желтая карточка
Д. Ферлонг
56'
55'
Замена
Т. Кантвелл
️️️️
Л. Кук
52'
Желтая карточка
Л. Келли
46'
Замена
С. Дембеле
️️️️
Р. Кристи
45'
+2
Желтая карточка
Д. Земура
ГОЛ! 2:0!
Э. Кэрролл
Пас отдал
С. Джонстон
12'
ГОЛ! 1:0!
А. Моуатт
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
20
Алекс Моуатт
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
10
Льюис Кук
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Райан Кристи
АП
19
Доминик Соланке
ЦФ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
4
Седрик Кипр
ЦЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
18
Том Феллоус
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
3
Адам Рич
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Борнмут
28
Фредди Вудман
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
23
Сирики Дембеле
ЛВ
4
Бен Пирсон
ЦП
9
Джамал Лоу
ПВ
3-3-2-1
26
Джонстон
6
Аджайи
5
Кларк
5
Бартли
22
Таунсенд
8
Ливермор
19
Гарднер-Хикман
20
Моуатт
19
Диангана
9
Кэрролл
4-3-1-2
12
Траверс
3
Филлипс
6
Келли
15
Смит
33
Земура
8
Лерма
10
Кук
8
Биллинг
10
Кристи
19
Энтони
19
Соланке
20
Моуатт
26
О'Ши
26
О'Ши
20
Моуатт
2
Ферлонг
8
Моламби
8
Моламби
2
Ферлонг
19
Диангана
47
Робинсон
47
Робинсон
19
Диангана
10
Кук
10
Кантвелл
10
Кантвелл
10
Кук
10
Кристи
23
Дембеле
23
Дембеле
10
Кристи
19
Энтони
9
Лоу
9
Лоу
19
Энтони
Остались в запасе
Вест Бромвич
Борнмут
27
Дэвид Баттон
ВР
4
Седрик Кипр
ЦЗ
18
Том Феллоус
ЦП
3
Адам Рич
ЦП
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
3
Джек Стейси
ПЗ
28
Фредди Вудман
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
4
Бен Пирсон
ЦП
Главный тренер
Скотт Паркер
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
4
Седрик Кипр
ЦЗ
18
Том Феллоус
ЦП
3
Адам Рич
ЦП
Остались в запасе
3
Джек Стейси
ПЗ
28
Фредди Вудман
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
4
Бен Пирсон
ЦП
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Главный тренер
Скотт Паркер
Статистика матча Вест Бромвич - Борнмут
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Хоуторнс
Новости команд
Все
Вест Бромвич
Борнмут
Лига Европы: шансы «Сельты» и «Борнмута» на победу в матче 5-го тура
10:14
«Борнмут» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Челси» выбрал главную трансферную цель на зимнее ТО
21 ноября
2
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Ипсвич Таун» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
25 августа
Кудряшов мог перейти в английский клуб после ЧМ-2018: «Это было моей мечтой»
30 марта
«Тоттенхэм» установил еврокубковый рекорд
2025.03.14 16:29
Лига Европы: шансы «Сельты» и «Борнмута» на победу в матче 5-го тура
10:14
«Борнмут» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Челси» выбрал главную трансферную цель на зимнее ТО
21 ноября
2
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Ипсвич Таун» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+