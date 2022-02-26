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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Борнмут - Сток Сити
Борнмут - Сток Сити: обзор матча 26 февраля 2022
Борнмут
26.02.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 35 тур
2 : 1
Завершен
Сток Сити
83'
Д. Соланке
89'
Д. Лоу
20'
Т. Смит
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Борнмут - Сток Сити
90'
+1
Замена
С. Флетчер
️️️️
Т. Смит
Замена
Б. Пирсон
️️️️
С. Дембеле
90'
ГОЛ! 2:1!
Д. Лоу
Пас отдал
Д. Соланке
89'
ГОЛ! 1:1!
Д. Соланке
Пас отдал
Л. Келли
83'
Желтая карточка
Л. Келли
82'
81'
Замена
Д. Майя
️️️️
Д. Браун
Замена
Э. Маркондес
️️️️
Л. Кук
78'
75'
Замена
С. Клукас
️️️️
Д. Томпсон
Замена
И. Лейрд
️️️️
А. Смит
73'
Желтая карточка
Л. Кук
72'
57'
Желтая карточка
Д. Томпсон
Желтая карточка
Д. Лоу
43'
40'
Желтая карточка
Д. Браун
Желтая карточка
К. Мефам
40'
31'
Красная карточка
М. Фокс
25'
Желтая карточка
Т. Смит
20'
ГОЛ! 0:1!
Т. Смит
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
23
Сирики Дембеле
ЛВ
10
Льюис Кук
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
9
Джамал Лоу
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Сток Сити
3
Морган Фокс
ЦЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
7
Джо Аллен
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
1
Джек Бонхэм
ЦФ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Борнмут
28
Фредди Вудман
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
2
Итан Лейрд
ПЗ
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
Сток Сити
39
Джозеф Барсик
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
6
Самуэль Клукас
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
9
Джош Майя
ЦФ
4-2-3-1
12
Траверс
33
Земура
2
Мефам
6
Келли
15
Смит
10
Кук
8
Биллинг
23
Дембеле
10
Кантвелл
9
Лоу
19
Соланке
3-2-4-2
4
Харвуд-Беллис
19
Ягиелка
26
Мур
2
Смит
3
Фокс
8
Бэйкер
25
Пауэлл
15
Томпсон
7
Аллен
18
Браун
1
Бонхэм
15
Смит
2
Лейрд
2
Лейрд
15
Смит
10
Кук
10
Маркондес
10
Маркондес
10
Кук
23
Дембеле
4
Пирсон
4
Пирсон
23
Дембеле
15
Томпсон
6
Клукас
6
Клукас
15
Томпсон
2
Смит
26
Флетчер
26
Флетчер
2
Смит
18
Браун
9
Майя
9
Майя
18
Браун
Остались в запасе
Борнмут
Сток Сити
3
Джек Стейси
ПЗ
28
Фредди Вудман
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
Главный тренер
Скотт Паркер
39
Джозеф Барсик
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
14
Роман Сойерс
ЦП
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
3
Джек Стейси
ПЗ
28
Фредди Вудман
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
Остались в запасе
39
Джозеф Барсик
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
14
Роман Сойерс
ЦП
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Борнмут - Сток Сити
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
Виталити Стэдиум
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