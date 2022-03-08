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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Борнмут - Питерборо Юнайтед
Борнмут - Питерборо Юнайтед: обзор матча 08 марта 2022
Борнмут
08.03.2022, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 26 тур
1 : 1
Завершен
Питерборо Юнайтед
52'
Р. Кристи
30'
Д. Мэрриот
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Борнмут - Питерборо Юнайтед
Замена
Д. Лоу
️️️️
Ф. Биллинг
87'
Замена
Э. Маркондес
️️️️
С. Дембеле
87'
83'
Желтая карточка
Х. Берроуз
Замена
Д. Энтони
️️️️
Д. Стейси
80'
69'
Замена
Р. Джонс
️️️️
Д. Мэрриот
66'
Замена
С. Шмодикс
️️️️
Д. Тэйлор
Желтая карточка
Ф. Биллинг
65'
ГОЛ! 1:1!
Р. Кристи
Пас отдал
Д. Соланке
52'
Желтая карточка
Д. Земура
33'
30'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мэрриот
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
23
Сирики Дембеле
ЛВ
10
Льюис Кук
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Райан Кристи
АП
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Питерборо Юнайтед
13
Дэвид Корнелл
ВР
20
Джош Найт
ЦЗ
5
Ронни Эдвардс
ЦЗ
2
Франки Кент
ЦЗ
14
Харрисон Берроуз
ЛП
7
Жеандо Фукс
ОП
8
Оливер Норберн
ЦП
23
Джо Уорд
ПП
7
Джек Мэрриот
ЦФ
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
14
Джек Тэйлор
ЦФ
Главный тренер
Грант Маккэнн
Борнмут
28
Фредди Вудман
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
9
Джамал Лоу
ПВ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
Питерборо Юнайтед
13
Уилл Блэкмор
ВР
5
Марк Биверс
ЦЗ
19
Бали Мамба
ПЗ
8
Джордж Грант
ЦП
11
Сэмми Шмодикс
АП
26
Рики-Джейд Джонс
ЦФ
4-2-3-1
12
Траверс
33
Земура
3
Филлипс
6
Келли
3
Стейси
10
Кук
8
Биллинг
23
Дембеле
10
Кристи
10
Кантвелл
19
Соланке
3-1-3-3
13
Корнелл
20
Найт
5
Эдвардс
2
Кент
7
Фукс
23
Уорд
8
Норберн
14
Берроуз
14
Тэйлор
9
Кларк-Харрис
7
Мэрриот
23
Дембеле
10
Маркондес
10
Маркондес
23
Дембеле
8
Биллинг
9
Лоу
9
Лоу
8
Биллинг
3
Стейси
19
Энтони
19
Энтони
3
Стейси
14
Тэйлор
11
Шмодикс
11
Шмодикс
14
Тэйлор
7
Мэрриот
26
Джонс
26
Джонс
7
Мэрриот
Остались в запасе
Борнмут
Питерборо Юнайтед
28
Фредди Вудман
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
4
Бен Пирсон
ЦП
Главный тренер
Скотт Паркер
13
Уилл Блэкмор
ВР
5
Марк Биверс
ЦЗ
19
Бали Мамба
ПЗ
8
Джордж Грант
ЦП
Главный тренер
Грант Маккэнн
Остались в запасе
28
Фредди Вудман
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
4
Бен Пирсон
ЦП
Остались в запасе
13
Уилл Блэкмор
ВР
5
Марк Биверс
ЦЗ
19
Бали Мамба
ПЗ
8
Джордж Грант
ЦП
Главный тренер
Скотт Паркер
Главный тренер
Грант Маккэнн
Статистика матча Борнмут - Питерборо Юнайтед
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бромли
1 : 1
24.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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