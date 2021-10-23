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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Борнмут - Хаддерсфилд Таун
Борнмут - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 23 октября 2021
Борнмут
23.10.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 14 тур
3 : 0
Завершен
Хаддерсфилд Таун
9'
Д. Соланке (П)
21'
Д. Соланке
64'
Л. Келли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Хаддерсфилд Таун
Замена
М. Роджерс
️️️️
Д. Соланке
79'
71'
Замена
Д. Уорд
️️️️
С. Томас
Замена
Д. Лоу
️️️️
Р. Кристи
70'
Замена
Д. Станислас
️️️️
Ж. Лерма
70'
ГОЛ! 3:0!
Л. Келли
Пас отдал
Р. Кристи
64'
63'
Замена
Д. Холмс
️️️️
Ф. Кэмпбелл
56'
Замена
Д. Синани
️️️️
М. Сарр
Желтая карточка
Г. Килкенни
29'
ГОЛ! 2:0!
Д. Соланке
Пас отдал
Ф. Биллинг
21'
Желтая карточка
Д. Энтони
17'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Соланке
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
18
Гэвин Килкенни
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Райан Кристи
АП
19
Доминик Соланке
ЦФ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Хаддерсфилд Таун
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
12
Том Лис
ЦЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
6
Джонатан Хогг
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
7
Сорба Томас
ПВ
21
Ли Николлс
ЦФ
20
Олли Тертон
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
37
Джош Корома
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Борнмут
1
Эрьян Нюланд
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
9
Джамал Лоу
ПВ
17
Морган Роджерс
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
41
Николас Билокапич
ВР
14
Дуэйн Холмс
ЦП
17
Роландо Ааронс
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
3
Джош Руффельс
ЦФ
7
Скотт Хай
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
4-3-1-2
12
Траверс
33
Земура
24
Кэхилл
6
Келли
3
Стейси
8
Лерма
18
Килкенни
8
Биллинг
10
Кристи
19
Энтони
19
Соланке
4-2-1-4
12
Лис
5
Пирсон
23
Сарр
15
Тоффоло
6
Хогг
27
О'Брайен
7
Томас
37
Корома
22
Кэмпбелл
20
Тертон
21
Николлс
8
Лерма
19
Станислас
19
Станислас
8
Лерма
10
Кристи
9
Лоу
9
Лоу
10
Кристи
19
Соланке
17
Роджерс
17
Роджерс
19
Соланке
22
Кэмпбелл
14
Холмс
14
Холмс
22
Кэмпбелл
23
Сарр
10
Синани
10
Синани
23
Сарр
7
Томас
25
Уорд
25
Уорд
7
Томас
Остались в запасе
Борнмут
Хаддерсфилд Таун
1
Эрьян Нюланд
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
Главный тренер
Скотт Паркер
41
Николас Билокапич
ВР
17
Роландо Ааронс
ЦП
3
Джош Руффельс
ЦФ
7
Скотт Хай
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
Остались в запасе
41
Николас Билокапич
ВР
17
Роландо Ааронс
ЦП
3
Джош Руффельс
ЦФ
7
Скотт Хай
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Главный тренер
Ян Зиверт
Статистика матча Борнмут - Хаддерсфилд Таун
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
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