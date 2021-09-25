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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Борнмут - Лутон Таун
Борнмут - Лутон Таун: обзор матча 25 сентября 2021
Борнмут
25.09.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 9 тур
2 : 1
Завершен
Лутон Таун
17'
Ф. Биллинг
31'
Д. Соланке
64'
Р. Бурк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Лутон Таун
Желтая карточка
Д. Лоу
90'
+3
Замена
Д. Лоу
️️️️
Д. Соланке
90'
Замена
К. Мефам
️️️️
Р. Кристи
79'
75'
Замена
К. Джером
️️️️
Г. Корник
Замена
М. Роджерс
️️️️
Д. Энтони
74'
71'
Замена
К. Мендес
️️️️
Л. Берри
64'
ГОЛ! 2:1!
Р. Бурк
Пас отдал
Л. Берри
Желтая карточка
Б. Пирсон
49'
46'
Замена
А. Белл
️️️️
Г. Ошо
ГОЛ! 2:0!
Д. Соланке
Пас отдал
Р. Кристи
31'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Биллинг
Пас отдал
Р. Кристи
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
10
Райан Кристи
АП
19
Доминик Соланке
ЦФ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Лутон Таун
21
Симон Слуга
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
8
Люк Берри
ЦФ
18
Джордан Кларк
ЦФ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
23
Гарри Корник
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Борнмут
1
Эрьян Нюланд
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
9
Джамал Лоу
ПВ
17
Морган Роджерс
ЦФ
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
17
Амарии Белл
ЦЗ
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
16
Глен Ри
ЦП
7
Карлос Мендес
ЦФ
19
Дион Перейра
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
4-3-1-2
12
Траверс
33
Земура
6
Келли
15
Смит
24
Кэхилл
8
Биллинг
8
Лерма
4
Пирсон
10
Кристи
19
Энтони
19
Соланке
3-2-1-4
21
Слуга
15
Локьер
4
Ошо
14
Бри
3
Нейсмит
32
Бурк
23
Лэнсбери
23
Корник
45
Адебайо
18
Кларк
8
Берри
10
Кристи
2
Мефам
2
Мефам
10
Кристи
19
Соланке
9
Лоу
9
Лоу
19
Соланке
19
Энтони
17
Роджерс
17
Роджерс
19
Энтони
4
Ошо
17
Белл
17
Белл
4
Ошо
8
Берри
7
Мендес
7
Мендес
8
Берри
23
Корник
35
Джером
35
Джером
23
Корник
Остались в запасе
Борнмут
Лутон Таун
3
Джек Стейси
ПЗ
7
Дэвид Брукс
ПВ
1
Эрьян Нюланд
ВР
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
Главный тренер
Скотт Паркер
1
Джеймс Ши
ВР
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
16
Глен Ри
ЦП
19
Дион Перейра
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Остались в запасе
3
Джек Стейси
ПЗ
7
Дэвид Брукс
ПВ
1
Эрьян Нюланд
ВР
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
Остались в запасе
1
Джеймс Ши
ВР
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
16
Глен Ри
ЦП
19
Дион Перейра
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Главный тренер
Грэм Джонс
Статистика матча Борнмут - Лутон Таун
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
Виталити Стэдиум
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