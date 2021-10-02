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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Борнмут - Шеффилд Юнайтед
Борнмут - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 02 октября 2021
Борнмут
02.10.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 11 тур
2 : 1
Завершен
Шеффилд Юнайтед
62'
Д. Соланке (П)
65'
Ф. Биллинг
56'
М. Гиббс-Уайт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Шеффилд Юнайтед
Замена
Д. Стейси
️️️️
Д. Соланке
90'
+5
Замена
Д. Лоу
️️️️
Р. Кристи
88'
Замена
К. Мефам
️️️️
Ф. Биллинг
86'
Желтая карточка
Д. Земура
80'
73'
Замена
Л. Муссе
️️️️
Б. Шарп
ГОЛ! 2:1!
Ф. Биллинг
Пас отдал
Р. Кристи
65'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Соланке
62'
56'
ГОЛ! 0:1!
М. Гиббс-Уайт
Пас отдал
Б. Шарп
55'
Желтая карточка
Б. Осборн
Желтая карточка
А. Смит
55'
49'
Замена
К. Бешам
️️️️
Д. Балдок
Желтая карточка
Б. Пирсон
47'
7'
Желтая карточка
Д. Флек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
4
Бен Пирсон
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Райан Кристи
АП
19
Доминик Соланке
ЦФ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Шеффилд Юнайтед
1
Робин Ольсен
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Борнмут
1
Эрьян Нюланд
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
9
Джамал Лоу
ПВ
17
Морган Роджерс
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
6
Крис Бешам
ЦЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
10
Райан Брюстер
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
4-3-1-2
12
Траверс
33
Земура
24
Кэхилл
6
Келли
15
Смит
4
Пирсон
8
Лерма
8
Биллинг
10
Кристи
19
Энтони
19
Соланке
4-5-1
1
Ольсен
32
Балдок
15
Иган
6
Дэвис
3
Стивенс
7
Ндиайе
10
Норвуд
13
Флек
10
Гиббс-Уайт
23
Осборн
14
Шарп
19
Соланке
3
Стейси
3
Стейси
19
Соланке
8
Биллинг
2
Мефам
2
Мефам
8
Биллинг
10
Кристи
9
Лоу
9
Лоу
10
Кристи
32
Балдок
6
Бешам
6
Бешам
32
Балдок
14
Шарп
11
Муссе
11
Муссе
14
Шарп
Остались в запасе
Борнмут
Шеффилд Юнайтед
7
Дэвид Брукс
ПВ
1
Эрьян Нюланд
ВР
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
17
Морган Роджерс
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
14
Конор Хурихейн
ЦП
10
Райан Брюстер
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Остались в запасе
7
Дэвид Брукс
ПВ
1
Эрьян Нюланд
ВР
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
17
Морган Роджерс
ЦФ
Остались в запасе
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
14
Конор Хурихейн
ЦП
10
Райан Брюстер
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Главный тренер
Славиша Йоканович
Статистика матча Борнмут - Шеффилд Юнайтед
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Стадион:
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