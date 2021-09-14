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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Борнмут - Куинз Парк Рейнджерс
Борнмут - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 14 сентября 2021
Борнмут
14.09.2021, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 7 тур
2 : 1
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
12'
Д. Энтони
37'
Д. Соланке
57'
С. МакКаллум
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Куинз Парк Рейнджерс
Желтая карточка
А. Смит
90'
+6
90'
+5
Желтая карточка
Й. Барбе
Желтая карточка
Ф. Биллинг
90'
+2
Желтая карточка
Л. Келли
87'
Замена
К. Мефам
️️️️
Р. Кристи
86'
82'
Замена
Д. Томас
️️️️
И. Хаир
Замена
М. Роджерс
️️️️
Д. Энтони
77'
72'
Желтая карточка
К. Уиллок
Замена
Б. Пирсон
️️️️
Д. Брукс
61'
57'
ГОЛ! 2:1!
С. МакКаллум
55'
Замена
А. Адома
️️️️
О. Какай
55'
Замена
А. Грэй
️️️️
Л. Дайкс
Желтая карточка
Д. Брукс
45'
45'
Желтая карточка
С. Йохансен
ГОЛ! 2:0!
Д. Соланке
Пас отдал
Д. Энтони
37'
ГОЛ! 1:0!
Д. Энтони
12'
Желтая карточка
Д. Земура
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Райан Кристи
АП
7
Дэвид Брукс
ПВ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Куинз Парк Рейнджерс
30
Jordy de Wijs
ЦЗ
5
Йоанн Барбе
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
16
Крис Уиллок
ЦП
10
Илиас Хаир
АП
88
Сени Дьенг
ЦФ
16
Роберт Дикки
ЦФ
29
Осман Какай
ЦФ
3
Сэм МакКаллум
ЦФ
13
Линдон Дайкс
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Борнмут
1
Эрьян Нюланд
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
9
Джамал Лоу
ПВ
17
Морган Роджерс
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
2
Джимми Данн
ЦЗ
8
Джордж Томас
ЦП
10
Люк Амос
ЦП
31
Джордан Арчер
ЦФ
37
Альберт Адома
ЦФ
21
Андре Доззел
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
4-2-2-2
12
Траверс
33
Земура
24
Кэхилл
6
Келли
15
Смит
8
Лерма
8
Биллинг
10
Кристи
7
Брукс
19
Соланке
19
Энтони
2-3-1-5
30
5
Барбе
4
Болл
10
Йохансен
16
Уиллок
10
Хаир
88
Дьенг
13
Дайкс
3
МакКаллум
29
Какай
16
Дикки
10
Кристи
2
Мефам
2
Мефам
10
Кристи
7
Брукс
4
Пирсон
4
Пирсон
7
Брукс
19
Энтони
17
Роджерс
17
Роджерс
19
Энтони
10
Хаир
8
Томас
8
Томас
10
Хаир
29
Какай
37
Адома
37
Адома
29
Какай
13
Дайкс
45
Грэй
45
Грэй
13
Дайкс
Остались в запасе
Борнмут
Куинз Парк Рейнджерс
3
Джек Стейси
ПЗ
1
Эрьян Нюланд
ВР
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
9
Джамал Лоу
ПВ
Главный тренер
Скотт Паркер
2
Джимми Данн
ЦЗ
10
Люк Амос
ЦП
31
Джордан Арчер
ЦФ
21
Андре Доззел
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
3
Джек Стейси
ПЗ
1
Эрьян Нюланд
ВР
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
9
Джамал Лоу
ПВ
Остались в запасе
2
Джимми Данн
ЦЗ
10
Люк Амос
ЦП
31
Джордан Арчер
ЦФ
21
Андре Доззел
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Борнмут - Куинз Парк Рейнджерс
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
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