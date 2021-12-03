Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Фулхэм - Борнмут
Фулхэм - Борнмут: обзор матча 03 декабря 2021
Фулхэм
03.12.2021, пятница, 22:45
Англия. Чемпионшип, 21 тур
1 : 1
Завершен
Борнмут
84'
Т. Адарабиойо
46'
Д. Соланке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Борнмут
89'
Замена
К. Мефам
️️️️
А. Смит
89'
Замена
Р. Брэди
️️️️
Д. Энтони
88'
Желтая карточка
Ф. Биллинг
ГОЛ! 1:1!
Т. Адарабиойо
Пас отдал
Т. Кэрни
84'
Желтая карточка
Б. Рид
82'
80'
Желтая карточка
Р. Кристи
Замена
Б. Рид
️️️️
Ф. Карвалью
70'
Замена
Т. Кэрни
️️️️
Ж. Мишель Сери
70'
Желтая карточка
Д. Брайан
68'
62'
Желтая карточка
М. Траверс
61'
Желтая карточка
А. Смит
56'
Замена
Б. Пирсон
️️️️
Э. Маркондес
Желтая карточка
Ф. Карвалью
52'
46'
ГОЛ! 0:1!
Д. Соланке
Пас отдал
Ф. Биллинг
34'
Желтая карточка
Д. Стейси
16'
Желтая карточка
Л. Кук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
6
Харрисон Рид
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
27
Стив Кук
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Льюис Кук
ЦП
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
10
Райан Кристи
АП
19
Джейдон Энтони
ЦФ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Фулхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
10
Том Кэрни
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
14
Бобби Рид
АП
9
Родриго Муньис
ЦФ
Борнмут
1
Эрьян Нюланд
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
18
Гэвин Килкенни
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
9
Джамал Лоу
ПВ
17
Морган Роджерс
ЦФ
4-2-3-1
1
Родак
23
Брайан
4
Адарабиойо
3
Рим
3
Одои
6
Рид
14
Сери
92
Кебану
14
Карвалью
10
Уилсон
9
Митрович
4-3-1-2
12
Траверс
3
Стейси
15
Смит
24
Кэхилл
27
Кук
8
Биллинг
10
Кук
10
Маркондес
10
Кристи
19
Соланке
19
Энтони
14
Сери
10
Кэрни
10
Кэрни
14
Сери
14
Карвалью
14
Рид
14
Рид
14
Карвалью
15
Смит
2
Мефам
2
Мефам
15
Смит
19
Энтони
11
Брэди
11
Брэди
19
Энтони
10
Маркондес
4
Пирсон
4
Пирсон
10
Маркондес
Остались в запасе
Фулхэм
Борнмут
13
Пауло Газзанига
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
17
Джошуа Онома
АП
9
Родриго Муньис
ЦФ
1
Эрьян Нюланд
ВР
18
Гэвин Килкенни
ЦП
9
Джамал Лоу
ПВ
17
Морган Роджерс
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
17
Джошуа Онома
АП
9
Родриго Муньис
ЦФ
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
18
Гэвин Килкенни
ЦП
9
Джамал Лоу
ПВ
17
Морган Роджерс
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Статистика матча Фулхэм - Борнмут
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Крэвен Коттедж
Новости команд
Все
Фулхэм
Борнмут
Лига Европы: шансы «Сельты» и «Борнмута» на победу в матче 5-го тура
10:14
«Манчестер Юнайтед» рассматривает трех защитников и нападающего
Вчера, 17:23
АПЛ. «Манчестер Сити» не победил в 4-м матче подряд (1:1)
21 ноября
«Борнмут» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Манчестер Сити» – «Фулхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Манчестер Юнайтед» рассматривает трех защитников и нападающего
Вчера, 17:23
АПЛ. «Манчестер Сити» не победил в 4-м матче подряд (1:1)
21 ноября
«Манчестер Сити» – «Фулхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Манчестер Сити» и «Фулхэма» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Лига Европы: шансы «Сельты» и «Борнмута» на победу в матче 5-го тура
10:14
«Борнмут» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Челси» выбрал главную трансферную цель на зимнее ТО
21 ноября
2
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Ипсвич Таун» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+