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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Борнмут
Хаддерсфилд Таун - Борнмут: обзор матча 19 марта 2022
Хаддерсфилд Таун
19.03.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 39 тур
0 : 3
Завершен
Борнмут
19'
Д. Энтони
31'
Ж. Лерма
46'
Д. Соланке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хаддерсфилд Таун - Борнмут
88'
Замена
С. Дембеле
️️️️
Д. Соланке
83'
Замена
Д. Лоу
️️️️
Ж. Лерма
80'
Замена
Т. Кантвелл
️️️️
Ф. Биллинг
Замена
Ф. Анджорин
️️️️
Д. Холмс
69'
62'
Желтая карточка
Ж. Лерма
Замена
Д. Корома
️️️️
Д. Синани
52'
46'
ГОЛ! 0:3!
Д. Соланке
Замена
Л. Колуилл
️️️️
Т. Лис
46'
39'
Желтая карточка
Р. Кристи
36'
Желтая карточка
М. Траверс
31'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Лерма
19'
ГОЛ! 0:1!
Д. Энтони
Пас отдал
Д. Соланке
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
21
Ли Николлс
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
20
Олли Тертон
ПЗ
13
Джон Расселл
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
7
Сорба Томас
ПВ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
10
Льюис Кук
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Райан Кристи
АП
19
Доминик Соланке
ЦФ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Хаддерсфилд Таун
31
Джамал Блэкмэн
ВР
6
Леви Колуилл
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
37
Джош Корома
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
18
Фаустино Анджорин
РФ
Борнмут
28
Фредди Вудман
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
23
Сирики Дембеле
ЛВ
4
Бен Пирсон
ЦП
9
Джамал Лоу
ПВ
4-4-1-1
21
Николлс
15
Тоффоло
5
Пирсон
12
Лис
20
Тертон
13
Расселл
14
Холмс
10
Синани
27
О'Брайен
7
Томас
25
Уорд
4-3-1-2
12
Траверс
3
Филлипс
6
Келли
15
Смит
33
Земура
8
Лерма
10
Кук
8
Биллинг
10
Кристи
19
Энтони
19
Соланке
12
Лис
6
Колуилл
6
Колуилл
12
Лис
10
Синани
37
Корома
37
Корома
10
Синани
14
Холмс
18
Анджорин
18
Анджорин
14
Холмс
8
Биллинг
10
Кантвелл
10
Кантвелл
8
Биллинг
19
Соланке
23
Дембеле
23
Дембеле
19
Соланке
8
Лерма
9
Лоу
9
Лоу
8
Лерма
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Борнмут
2
Пипа
ПЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
31
Джамал Блэкмэн
ВР
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
3
Джек Стейси
ПЗ
28
Фредди Вудман
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
4
Бен Пирсон
ЦП
Главный тренер
Скотт Паркер
Остались в запасе
2
Пипа
ПЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
31
Джамал Блэкмэн
ВР
29
Джордан Роудс
ЦФ
Остались в запасе
3
Джек Стейси
ПЗ
28
Фредди Вудман
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
4
Бен Пирсон
ЦП
Главный тренер
Карлос Корберан
Главный тренер
Скотт Паркер
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Борнмут
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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