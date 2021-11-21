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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Борнмут
Дерби Каунти - Борнмут: обзор матча 21 ноября 2021
Дерби Каунти
21.11.2021, воскресенье, 15:00
Англия. Чемпионшип, 18 тур
3 : 2
Завершен
Борнмут
13'
Д. Найт
62'
Т. Лоуренс
69'
Т. Лоуренс (П)
19'
Д. Энтони
38'
Д. Соланке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дерби Каунти - Борнмут
75'
Замена
Д. Лоу
️️️️
Л. Дэвис
74'
Замена
М. Роджерс
️️️️
Ж. Лерма
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Т. Лоуренс
69'
ГОЛ! 2:2!
Т. Лоуренс
62'
61'
Замена
Г. Килкенни
️️️️
Л. Кук
53'
Желтая карточка
Ф. Биллинг
38'
ГОЛ! 1:2!
Д. Соланке
Пас отдал
Ж. Лерма
Замена
К. Казим-Ричардс
️️️️
S. Baldock
22'
19'
ГОЛ! 1:1!
Д. Энтони
ГОЛ! 1:0!
Д. Найт
Пас отдал
М. Берд
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
4
Грэм Шинни
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
16
Лайам Томпсон
ЦП
12
Джейсон Найт
ЦП
18
Макс Берд
ЦП
2
Фести Эбоселе
ЦФ
3
Ли Бьюкэнан
ЦФ
9
Sam Baldock
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
10
Льюис Кук
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Райан Кристи
АП
19
Джейдон Энтони
ЦФ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Дерби Каунти
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
11
Равель Моррисон
АП
21
Райн Оллсоп
ЦФ
72
Камил Йозвяк
ЦФ
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
Борнмут
1
Эрьян Нюланд
ВР
27
Стив Кук
ЦЗ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
9
Джамал Лоу
ПВ
22
Натан Мория-Уэлш
ЦФ
17
Морган Роджерс
ЦФ
3-3-1-3
13
Рос
19
Ягиелка
33
Дэйвис
4
Шинни
16
Томпсон
12
Найт
18
Берд
10
Лоуренс
9
3
Бьюкэнан
2
Эбоселе
4-3-1-2
12
Траверс
3
Стейси
24
Кэхилл
2
Мефам
3
Дэвис
8
Лерма
10
Кук
8
Биллинг
10
Кристи
19
Соланке
19
Энтони
9
91
Казим-Ричардс
91
Казим-Ричардс
9
10
Кук
18
Килкенни
18
Килкенни
10
Кук
3
Дэвис
9
Лоу
9
Лоу
3
Дэвис
8
Лерма
17
Роджерс
17
Роджерс
8
Лерма
Остались в запасе
Дерби Каунти
Борнмут
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
11
Равель Моррисон
АП
21
Райн Оллсоп
ЦФ
72
Камил Йозвяк
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
1
Эрьян Нюланд
ВР
27
Стив Кук
ЦЗ
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
22
Натан Мория-Уэлш
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Остались в запасе
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
11
Равель Моррисон
АП
21
Райн Оллсоп
ЦФ
72
Камил Йозвяк
ЦФ
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
27
Стив Кук
ЦЗ
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
22
Натан Мория-Уэлш
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Главный тренер
Скотт Паркер
Статистика матча Дерби Каунти - Борнмут
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
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