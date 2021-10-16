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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Борнмут
Бристоль Сити - Борнмут: обзор матча 16 октября 2021
Бристоль Сити
16.10.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 12 тур
0 : 2
Завершен
Борнмут
21'
Д. Лоу
45+1'
Д. Земура
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Борнмут
89'
Замена
М. Роджерс
️️️️
Р. Кристи
81'
Замена
Д. Станислас
️️️️
Ф. Биллинг
Замена
Т. Бакинсон
️️️️
К. Принг
74'
68'
Желтая карточка
Л. Келли
64'
Замена
Ж. Лерма
️️️️
Д. Лоу
Замена
Д. Дасилва
️️️️
К. О'Доуда
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
Д. Земура
Пас отдал
Р. Кристи
41'
Желтая карточка
Г. Кэхилл
21'
ГОЛ! 0:1!
Д. Лоу
Пас отдал
Д. Стейси
Замена
Н. Уэллс
️️️️
Д. Уилльямс
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
6
Nathan Baker
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
8
Джо Уилльямс
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
19
Джордж Таннер
ЦФ
3
Кэмерон Принг
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
18
Гэвин Килкенни
ЦП
10
Райан Кристи
АП
9
Джамал Лоу
ПВ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Бристоль Сити
12
Джей Дасилва
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ЦЗ
45
Кейси Палмер
ЦП
1
Макс О'Лири
ЦФ
19
Тайрик Бакинсон
ЦФ
8
Алекс Скотт
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Борнмут
1
Эрьян Нюланд
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
17
Морган Роджерс
ЦФ
2-4-4
25
Бентли
6
26
Калас
8
Уилльямс
10
Кинг
47
О'Доуда
37
Джеймс
18
Мартин
3
Принг
19
Таннер
18
Вайманн
4-2-2-2
12
Траверс
3
Стейси
6
Келли
24
Кэхилл
33
Земура
8
Биллинг
18
Килкенни
9
Лоу
10
Кристи
19
Соланке
19
Энтони
47
О'Доуда
12
Дасилва
12
Дасилва
47
О'Доуда
3
Принг
19
Бакинсон
19
Бакинсон
3
Принг
8
Уилльямс
21
Уэллс
21
Уэллс
8
Уилльямс
8
Биллинг
19
Станислас
19
Станислас
8
Биллинг
9
Лоу
8
Лерма
8
Лерма
9
Лоу
10
Кристи
17
Роджерс
17
Роджерс
10
Кристи
Остались в запасе
Бристоль Сити
Борнмут
2
Дэнни Симпсон
ЦЗ
45
Кейси Палмер
ЦП
1
Макс О'Лири
ЦФ
8
Алекс Скотт
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
1
Эрьян Нюланд
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
Главный тренер
Скотт Паркер
Остались в запасе
2
Дэнни Симпсон
ЦЗ
45
Кейси Палмер
ЦП
1
Макс О'Лири
ЦФ
8
Алекс Скотт
ЦФ
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
Главный тренер
Ли Джонсон
Главный тренер
Скотт Паркер
Статистика матча Бристоль Сити - Борнмут
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
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