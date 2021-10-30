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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Борнмут
Рединг - Борнмут: обзор матча 30 октября 2021
Рединг
30.10.2021, суббота, 22:00
Англия. Чемпионшип, 15 тур
0 : 2
Завершен
Борнмут
44'
Д. Соланке
59'
Д. Лоу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Борнмут
90'
Желтая карточка
К. Мефам
Замена
Д. Кларк
️️️️
Г. Пушкаш
85'
70'
Замена
К. Мефам
️️️️
Д. Земура
59'
ГОЛ! 0:2!
Д. Лоу
Пас отдал
Ф. Биллинг
56'
Замена
Д. Лоу
️️️️
Д. Энтони
46'
Замена
Б. Пирсон
️️️️
Г. Килкенни
44'
ГОЛ! 0:1!
Д. Соланке
Пас отдал
Г. Кэхилл
38'
Желтая карточка
Д. Энтони
37'
Желтая карточка
Г. Килкенни
Желтая карточка
Д. Лорент
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
23
Люк Саутвуд
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
8
Джон Свифт
ЦП
20
Том Деле-Баширу
ЦФ
29
Джош Лорент
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
18
Гэвин Килкенни
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
10
Райан Кристи
АП
19
Доминик Соланке
ЦФ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Рединг
1
Рафаэль Кабрал
ВР
48
Tyrell Ashcroft
ЦЗ
36
Claudio Osorio
ЦП
39
Джамари Кларк
ЦФ
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
12
Том Холмс
ЦФ
28
Мамади Камара
ЦФ
Борнмут
1
Эрьян Нюланд
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
10
Льюис Кук
ЦП
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
9
Джамал Лоу
ПВ
17
Морган Роджерс
ЦФ
4-3-3
23
Саутвуд
21
Баба
26
Мур
17
Идом
24
Данн
4
Дринкуотер
14
Эджария
8
Свифт
47
Пушкаш
29
Лорент
20
Деле-Баширу
4-3-1-2
12
Траверс
3
Стейси
6
Келли
24
Кэхилл
33
Земура
8
Биллинг
18
Килкенни
8
Лерма
10
Кристи
19
Энтони
19
Соланке
47
Пушкаш
39
Кларк
39
Кларк
47
Пушкаш
33
Земура
2
Мефам
2
Мефам
33
Земура
18
Килкенни
4
Пирсон
4
Пирсон
18
Килкенни
19
Энтони
9
Лоу
9
Лоу
19
Энтони
Остались в запасе
Рединг
Борнмут
1
Рафаэль Кабрал
ВР
48
Tyrell Ashcroft
ЦЗ
36
Claudio Osorio
ЦП
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
12
Том Холмс
ЦФ
28
Мамади Камара
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
1
Эрьян Нюланд
ВР
10
Льюис Кук
ЦП
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
17
Морган Роджерс
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Остались в запасе
1
Рафаэль Кабрал
ВР
48
Tyrell Ashcroft
ЦЗ
36
Claudio Osorio
ЦП
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
12
Том Холмс
ЦФ
28
Мамади Камара
ЦФ
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
10
Льюис Кук
ЦП
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
17
Морган Роджерс
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Главный тренер
Скотт Паркер
Статистика матча Рединг - Борнмут
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Мадейски
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