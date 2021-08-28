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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Борнмут
Халл Сити - Борнмут: обзор матча 28 августа 2021
Халл Сити
28.08.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 5 тур
0 : 0
Завершен
Борнмут
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Борнмут
Замена
Э. Кэннон
️️️️
М. Смит
90'
+2
Замена
J. Hinds
️️️️
Т. Смит
82'
81'
Замена
Л. Дэвис
️️️️
Э. Маркондес
Замена
R. Williams
️️️️
Р. Лонгман
58'
45'
+1
Желтая карточка
Д. Стейси
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
20
Каллум Элдер
ЦЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
8
Мэтт Смит
ЦП
2
Льюи Койл
ЦФ
24
Джейкоб Гривз
ЦФ
44
Tom Huddlestone
ЦФ
47
Райан Лонгман
ЦФ
5
Грег Доэрти
ЦФ
29
Тайлер Смит
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Борнмут
1
Эрьян Нюланд
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Халл Сити
1
Натан Бакстер
ВР
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
39
Josh Hinds
ЦФ
21
Ричард Смолвуд
ЦФ
7
Энди Кэннон
ЦФ
34
Josh Emmanuel
ЦФ
14
Randell Williams
ЦФ
Борнмут
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
23
Kyle Taylor
ЦП
18
Гэвин Килкенни
ЦП
23
Уилл Деннис
ЦФ
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
2-1-1-5
13
Ингрэм
5
Бернард
20
Элдер
8
Смит
23
Льюис-Поттер
44
29
Смит
5
Доэрти
47
Лонгман
24
Гривз
4-3-1-2
1
Нюланд
3
Стейси
2
Мефам
6
Келли
33
Земура
10
Маркондес
8
Лерма
4
Пирсон
7
Брукс
19
Энтони
19
Соланке
29
Смит
39
39
29
Смит
8
Смит
7
Кэннон
7
Кэннон
8
Смит
47
Лонгман
14
14
47
Лонгман
10
Маркондес
3
Дэвис
3
Дэвис
10
Маркондес
Остались в запасе
Халл Сити
Борнмут
1
Натан Бакстер
ВР
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
21
Ричард Смолвуд
ЦФ
34
Josh Emmanuel
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
23
Kyle Taylor
ЦП
18
Гэвин Килкенни
ЦП
23
Уилл Деннис
ЦФ
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Остались в запасе
1
Натан Бакстер
ВР
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
21
Ричард Смолвуд
ЦФ
34
Josh Emmanuel
ЦФ
Остались в запасе
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
23
Kyle Taylor
ЦП
18
Гэвин Килкенни
ЦП
23
Уилл Деннис
ЦФ
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Главный тренер
Скотт Паркер
Статистика матча Халл Сити - Борнмут
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
МКМ Стэдиум
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