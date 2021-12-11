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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Борнмут - Блэкберн
Борнмут - Блэкберн: обзор матча 11 декабря 2021
Борнмут
11.12.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 22 тур
0 : 2
Завершен
Блэкберн
21'
Б. Пирсон (АГ)
65'
Я. Паул ван Хеке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Блэкберн
90'
+3
Желтая карточка
Д. Ротуэлл
90'
+1
Желтая карточка
Д. Бакли
86'
Желтая карточка
Я. Паул ван Хеке
Замена
М. Роджерс
️️️️
Д. Энтони
72'
72'
Замена
Б. Джонсон
️️️️
Р. Ньямб
67'
Замена
Д. Айяла
️️️️
С. Уортон
Замена
Л. Келли
️️️️
С. Кук
66'
65'
ГОЛ! 0:2!
Я. Паул ван Хеке
Пас отдал
Д. Ротуэлл
Желтая карточка
Э. Маркондес
62'
Замена
Э. Маркондес
️️️️
Б. Пирсон
46'
42'
Желтая карточка
Б. Бреретон
Желтая карточка
Л. Кук
38'
21'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Б. Пирсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
10
Льюис Кук
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
10
Райан Кристи
АП
9
Джамал Лоу
ПВ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
27
Льюис Трэвис
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
30
Реда Хадра
ЦФ
16
Скотт Уортон
ЦФ
3
Гарри Пикеринг
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Борнмут
1
Эрьян Нюланд
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
17
Морган Роджерс
ЦФ
Блэкберн
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
7
Лейтон Кларксон
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
24
Тирис Долан
ПВ
27
Джек Вейл
ЦФ
14
Адетайо Эдун
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
35
Jordan Eastham
ЦФ
3-3-2-2
12
Траверс
24
Кэхилл
27
Кук
3
Стейси
11
Брэди
4
Пирсон
10
Кук
10
Кристи
9
Лоу
19
Соланке
19
Энтони
2-4-1-3
1
Пирс
24
Ньямб
6
ван Хеке
7
Ротуэлл
6
Бакли
26
Ленихэн
27
Трэвис
22
Бреретон
3
Пикеринг
16
Уортон
30
Хадра
27
Кук
6
Келли
6
Келли
27
Кук
4
Пирсон
10
Маркондес
10
Маркондес
4
Пирсон
19
Энтони
17
Роджерс
17
Роджерс
19
Энтони
16
Уортон
4
Айяла
4
Айяла
16
Уортон
24
Ньямб
4
Джонсон
4
Джонсон
24
Ньямб
Остались в запасе
Борнмут
Блэкберн
1
Эрьян Нюланд
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
Главный тренер
Скотт Паркер
7
Лейтон Кларксон
ЦП
24
Тирис Долан
ПВ
27
Джек Вейл
ЦФ
14
Адетайо Эдун
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
35
Jordan Eastham
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
Остались в запасе
7
Лейтон Кларксон
ЦП
24
Тирис Долан
ПВ
27
Джек Вейл
ЦФ
14
Адетайо Эдун
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
35
Jordan Eastham
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Борнмут - Блэкберн
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Стадион:
Виталити Стэдиум
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