Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Барнсли - Борнмут
Барнсли - Борнмут: обзор матча 29 января 2022
Барнсли
29.01.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 29 тур
0 : 1
Завершен
Борнмут
12'
Ф. Биллинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Барнсли - Борнмут
90'
+2
Желтая карточка
Д. Земура
89'
Замена
Д. Хилл
️️️️
Р. Кристи
88'
Вторая желтая
Г. Кэхилл
84'
Замена
Д. Лоу
️️️️
Д. Энтони
Замена
Э. Марш
️️️️
М. Вулф
78'
71'
Желтая карточка
Д. Соланке
Замена
Д. Бенсон
️️️️
Р. Палмер
68'
66'
Желтая карточка
Г. Кэхилл
12'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Биллинг
Пас отдал
Д. Соланке
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
40
Брэд Коллинс
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
6
Михал Хелик
ЦЗ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
4
Каллум Стайлс
ЦП
17
Ромал Палмер
ЦП
14
Мэтти Вулф
ЦФ
44
Devante Cole
ЦФ
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
10
Райан Кристи
АП
19
Джейдон Энтони
ЦФ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Барнсли
1
Джек Уолтон
ВР
20
Jason Sraha
ЦЗ
42
David Bremang
ЦП
16
Уильям Хондермарк
ЦП
19
Джош Бенсон
ЦП
37
Эйден Марш
ЦФ
46
Кэмерон Томпсон
ЦФ
Борнмут
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
18
Гэвин Килкенни
ЦП
9
Джамал Лоу
ПВ
5
Джеймс Хилл
ЦФ
23
Уилл Деннис
ЦФ
22
Натан Мория-Уэлш
ЦФ
3-2-2-3
40
Коллинс
5
Андерсен
4
Мун
6
Хелик
21
Вита
28
Уильямс
4
Стайлс
17
Палмер
9
Исека
44
14
Вулф
4-3-1-2
12
Траверс
3
Стейси
24
Кэхилл
6
Келли
33
Земура
8
Биллинг
8
Лерма
4
Пирсон
10
Кристи
19
Соланке
19
Энтони
17
Палмер
19
Бенсон
19
Бенсон
17
Палмер
14
Вулф
37
Марш
37
Марш
14
Вулф
19
Энтони
9
Лоу
9
Лоу
19
Энтони
10
Кристи
5
Хилл
5
Хилл
10
Кристи
Остались в запасе
Барнсли
Борнмут
1
Джек Уолтон
ВР
20
Jason Sraha
ЦЗ
42
David Bremang
ЦП
16
Уильям Хондермарк
ЦП
46
Кэмерон Томпсон
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
18
Гэвин Килкенни
ЦП
23
Уилл Деннис
ЦФ
22
Натан Мория-Уэлш
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Остались в запасе
1
Джек Уолтон
ВР
20
Jason Sraha
ЦЗ
42
David Bremang
ЦП
16
Уильям Хондермарк
ЦП
46
Кэмерон Томпсон
ЦФ
Остались в запасе
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
18
Гэвин Килкенни
ЦП
23
Уилл Деннис
ЦФ
22
Натан Мория-Уэлш
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Главный тренер
Скотт Паркер
Статистика матча Барнсли - Борнмут
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Барнсли
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Оаквэлл Стэдиум
Новости команд
Все
Барнсли
Борнмут
Лига Европы: шансы «Сельты» и «Борнмута» на победу в матче 5-го тура
10:14
«Борнмут» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Челси» выбрал главную трансферную цель на зимнее ТО
21 ноября
2
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Ипсвич Таун» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Питерборо» – «Барнсли»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
Кубок Англии. «Ливерпуль» прошел «Барнсли» (4:1), у Вирца 1+1
13 января
Слонина вернулся в «Челси»
2025.01.01 21:44
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» забил 7 голов «Барнсли»; у Рэшфорда, Гарначо и Эриксена по дублю
2024.09.17 23:51
Лига Европы: шансы «Сельты» и «Борнмута» на победу в матче 5-го тура
10:14
«Борнмут» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Челси» выбрал главную трансферную цель на зимнее ТО
21 ноября
2
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Ипсвич Таун» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+