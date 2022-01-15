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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лутон Таун - Борнмут
Лутон Таун - Борнмут: обзор матча 15 января 2022
Лутон Таун
15.01.2022, суббота, 15:30
Англия. Чемпионшип, 27 тур
3 : 2
Завершен
Борнмут
30'
Л. Келли (АГ)
42'
А. Кэмпбелл
90+7'
К. Нейсмит
51'
Э. Маркондес
78'
М. Роджерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лутон Таун - Борнмут
ГОЛ! 3:2!
К. Нейсмит
90'
+7
89'
Желтая карточка
Р. Кристи
Замена
Х. Лэнсбери
️️️️
К. Джером
82'
81'
Желтая карточка
Ж. Лерма
78'
ГОЛ! 2:2!
М. Роджерс
Пас отдал
Д. Лоу
76'
Замена
М. Роджерс
️️️️
Л. Кук
Замена
Г. Ошо
️️️️
Р. Бурк
65'
Замена
Ф. Оньединма
️️️️
А. Кэмпбелл
60'
51'
ГОЛ! 2:1!
Э. Маркондес
Пас отдал
Д. Стейси
46'
Замена
Д. Лоу
️️️️
Д. Энтони
ГОЛ! 2:0!
А. Кэмпбелл
Пас отдал
К. Нейсмит
42'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Л. Келли
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
18
Джордан Кларк
ПВ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
10
Льюис Кук
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
10
Райан Кристи
АП
19
Доминик Соланке
ЦФ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Лутон Таун
21
Симон Слуга
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
8
Люк Берри
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
7
Карлос Мендес
ЦФ
Борнмут
1
Эрьян Нюланд
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
9
Джамал Лоу
ПВ
17
Морган Роджерс
ЦФ
3-4-1-2
1
Ши
17
Белл
14
Бри
15
Брэдли
32
Бурк
16
Кэмпбелл
17
Мпанцу
3
Нейсмит
18
Кларк
45
Адебайо
35
Джером
4-3-1-2
12
Траверс
3
Стейси
24
Кэхилл
6
Келли
3
Дэвис
10
Кук
8
Лерма
10
Маркондес
10
Кристи
19
Энтони
19
Соланке
32
Бурк
4
Ошо
4
Ошо
32
Бурк
35
Джером
23
Лэнсбери
23
Лэнсбери
35
Джером
16
Кэмпбелл
44
Оньединма
44
Оньединма
16
Кэмпбелл
19
Энтони
9
Лоу
9
Лоу
19
Энтони
10
Кук
17
Роджерс
17
Роджерс
10
Кук
Остались в запасе
Лутон Таун
Борнмут
21
Симон Слуга
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
8
Люк Берри
ЦП
7
Карлос Мендес
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
1
Эрьян Нюланд
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
Главный тренер
Скотт Паркер
Остались в запасе
21
Симон Слуга
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
8
Люк Берри
ЦП
7
Карлос Мендес
ЦФ
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
Главный тренер
Натан Джонс
Главный тренер
Скотт Паркер
Статистика матча Лутон Таун - Борнмут
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Кенилуэрт Роуд
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